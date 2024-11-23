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Премьер-лига
Шахтер Донецк
23.11.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 10:53 |
138
0

Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

23 ноября 2024, 10:53 |
138
0
Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Донецкая команда занимает третье место, отставая от лидеров на шесть очков. Перед международной паузой «горняки» обыграли луганскую «Зарю» со счетом 3:1. «Ингулец», который еще не побеждал в нынешнем чемпионате, замыкает турнирную таблицу. В прошлом туре «желто-красные» сыграли в безголевую ничью с «Левым берегом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
23 ноября 2024 -
18:00
Ингулец
ТБ 3.5 2.02 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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