Шахтер Донецк

В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Донецкая команда занимает третье место, отставая от лидеров на шесть очков. Перед международной паузой «горняки» обыграли луганскую «Зарю» со счетом 3:1. «Ингулец», который еще не побеждал в нынешнем чемпионате, замыкает турнирную таблицу. В прошлом туре «желто-красные» сыграли в безголевую ничью с «Левым берегом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.