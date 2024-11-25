Генеральный директор Шахтера анонсировал работу с кинопродюсерами Голливуда

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин провел встречу с голливудскими кинопродюсерами.

В социальной сети Инстаграм представитель донецкого клуба анонсировал работу над проектом, связанным с командой.

«Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Приступаем к работе над новым проектом!», – написал Палкин.

Напомним, Шахтер в 2023 году опубликовал документальный сериал под названием «Football must go on», получивший награду Sports Emmy Awards.