Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 03:27 |
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Генеральный директор Шахтера анонсировал работу с кинопродюсерами Голливуда
Сергей Палкин заинтриговал фанатов новым проектом
25 ноября 2024, 03:27 |
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин провел встречу с голливудскими кинопродюсерами.
В социальной сети Инстаграм представитель донецкого клуба анонсировал работу над проектом, связанным с командой.
«Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Приступаем к работе над новым проектом!», – написал Палкин.
Напомним, Шахтер в 2023 году опубликовал документальный сериал под названием «Football must go on», получивший награду Sports Emmy Awards.
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