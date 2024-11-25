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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 03:27 |
59
0

Генеральный директор Шахтера анонсировал работу с кинопродюсерами Голливуда

Сергей Палкин заинтриговал фанатов новым проектом

25 ноября 2024, 03:27 |
59
0
Генеральный директор Шахтера анонсировал работу с кинопродюсерами Голливуда
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин провел встречу с голливудскими кинопродюсерами.

В социальной сети Инстаграм представитель донецкого клуба анонсировал работу над проектом, связанным с командой.

«Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Приступаем к работе над новым проектом!», – написал Палкин.

Напомним, Шахтер в 2023 году опубликовал документальный сериал под названием «Football must go on», получивший награду Sports Emmy Awards.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Палкин
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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