Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С арендами хватит. Опытный хавбек в январе может вернуться в Шахтер
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 21:41 |
Майкон вряд ли останется в «Коринтиансе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

В январское трансферное окно состав «Шахтера» может пополнить 28-летний центральный полузащитник Майкон, который с 2018 года является футболистом «горняков», однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны временно покинул донецкий клуб.

В настоящий момент Майкон выступает за «Коринтианс» на правах аренды, которая несколько раз продлевалась сторонами, начиная с апреля 2022 года.

Очередная аренда завершается 31 декабря 2025-го, и по данным источников Sport.ua, продлена не будет.

Руководство «Шахтера» не заинтересовано в том, чтобы Майкон оставался в «Коринтиансе» на условиях аренды по ряду причин. Прежде всего, донецкий клуб вынужден был судиться с бразильским клубом за деньги, которые он до сих пор так и не получил от «тимау» по прежним арендным договоренностям.

Кроме того, в «Шахтере» остались недовольны тем фактом, что в конце августа нынешнего года «Коринтианс» сорвал трансферный переезд Майкона в «Аль-Наср» из ОАЭ.

«Шахтер» не имеет желания вновь договариваться с «Коринтиансом» по пролонгации аренды Майкона, хотя пока не имеет твердого согласия от хавбека на возвращение в Украину.

Ранее сам Майкон рассказывал, что не испытывает уверенности по поводу своего ближайшего карьерного будущего.

Контракт бразильца с «горняками» действует до 31 декабря 2027 года.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 1
Отаман
Дуже добре 
