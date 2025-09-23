Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем

28-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который выступает на правах аренды за бразильский «Коринтианс», рассказал, что не испытывает какой-либо уверенности в отношении своего ближайшего будущего, так как не знает, где продолжит выступления в следующем году.

«Я пока не знаю, чего хочу. Но я не могу закрыть двери в «Коринтианс» ни при каких обстоятельствах. Пока я вижу, что важен для какой-то идеи, которую разделяют совет директоров и тренер, я могу остаться. Я никогда не закрою двери в клуб, но я знаю, что однажды это закончится. Я не знаю, будет ли это в этом году, в следующем или через год. Мы пока не обсуждали это, но я хотел бы ясно дать понять, что я открыт для обсуждений, если этого хочет клуб, но я знаю, что однажды это закончится. И мне нужно работать над своим менталитетом, чтобы, когда это произойдет, все было наилучшим образом», – заявил Майкон в интервью Trivela.

Майкон выступает за «Коринтианс» на правах аренды с апреля 2022 года. С тех пор оценочная трансферная стоимость на портале Transfermarkt хавбека исключительно падает. С 7 миллионов, в которые хавбека оценивали при отъезде из Украины, нынче она скатилась до 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в конце лета «Шахтер» имел возможность продать Майкона в «Аль-Наср», однако из-за позиции главного тренера «Коринтианса», пожелавшего сохранить хавбека, сделка так и не состоялась.