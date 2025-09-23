Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 22:45 |
853
0

Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем

Майкон не исключает, что может покинуть «Коринтианс», где играет на правах аренды

23 сентября 2025, 22:45 |
853
0
Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

28-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который выступает на правах аренды за бразильский «Коринтианс», рассказал, что не испытывает какой-либо уверенности в отношении своего ближайшего будущего, так как не знает, где продолжит выступления в следующем году.

«Я пока не знаю, чего хочу. Но я не могу закрыть двери в «Коринтианс» ни при каких обстоятельствах. Пока я вижу, что важен для какой-то идеи, которую разделяют совет директоров и тренер, я могу остаться. Я никогда не закрою двери в клуб, но я знаю, что однажды это закончится. Я не знаю, будет ли это в этом году, в следующем или через год. Мы пока не обсуждали это, но я хотел бы ясно дать понять, что я открыт для обсуждений, если этого хочет клуб, но я знаю, что однажды это закончится. И мне нужно работать над своим менталитетом, чтобы, когда это произойдет, все было наилучшим образом», – заявил Майкон в интервью Trivela.

Майкон выступает за «Коринтианс» на правах аренды с апреля 2022 года. С тех пор оценочная трансферная стоимость на портале Transfermarkt хавбека исключительно падает. С 7 миллионов, в которые хавбека оценивали при отъезде из Украины, нынче она скатилась до 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в конце лета «Шахтер» имел возможность продать Майкона в «Аль-Наср», однако из-за позиции главного тренера «Коринтианса», пожелавшего сохранить хавбека, сделка так и не состоялась.

По теме:
ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку
В Кривбассе сделали откровенное заявление о Патрике ван Леувене
Динамо отказалось подписывать игрока сборной Украины: «Обид никаких нет»
Майкон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Trivela
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 3
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 15
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

«Шахтер» потерял Алиссона

Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Футбол | 23.09.2025, 18:45
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Футбол | 23.09.2025, 23:40
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 56
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем