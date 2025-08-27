Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Шахтера сорвалась продажа игрока в ОАЭ. Виноват бразильский клуб
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 16:59 |
1705
0

У Шахтера сорвалась продажа игрока в ОАЭ. Виноват бразильский клуб

Из-за позиции «Коринтианса» дончане не смогли заработать на Майконе

27 августа 2025, 16:59 |
1705
0
У Шахтера сорвалась продажа игрока в ОАЭ. Виноват бразильский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

В этом месяце «Шахтер» был близок к тому, чтобы заработать на продаже в «Аль-Наср» из ОАЭ своего бразильского легионера Майкона, который после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на правах аренды выступает на родине за «Коринтианс».

Сообщается, что предложение от эмиратцев порадовало боссов «горняков», в то время как руководители «Коринтианса» изначально были не прочь досрочно расстаться с Майконом, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

Однако буквально в последний момент в ситуацию вмешался главный тренер «Коринтианса» Доривал Жуниор. 63-летний специалист возглавляет «тимау» с апреля нынешнего года и считает Майкона важной опцией для своей команды в текущем сезоне, по причине чего выступил против ухода полузащитника.

Сам Майкон, который в последние годы часто находился в лазарете, недавно забил за «тимау». Этот мяч стал для него первым за последние полтора года в профессиональном футболе.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2026 года, а до 31 декабря 2025-го хавбек имеет арендный договор с «Коринтиансом».

По теме:
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Клуб не выходит из переговоров
«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик
Двух игроков Шахтера вызвали в национальную сборную Грузии
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Наср Дубай
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26 августа 2025, 19:02 14
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист

Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром

Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27 августа 2025, 04:56 10
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса

Владиславу интересен вариант с «Жироной»

Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27.08.2025, 12:58
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 17:44
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 1
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем