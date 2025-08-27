В этом месяце «Шахтер» был близок к тому, чтобы заработать на продаже в «Аль-Наср» из ОАЭ своего бразильского легионера Майкона, который после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на правах аренды выступает на родине за «Коринтианс».

Сообщается, что предложение от эмиратцев порадовало боссов «горняков», в то время как руководители «Коринтианса» изначально были не прочь досрочно расстаться с Майконом, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

Однако буквально в последний момент в ситуацию вмешался главный тренер «Коринтианса» Доривал Жуниор. 63-летний специалист возглавляет «тимау» с апреля нынешнего года и считает Майкона важной опцией для своей команды в текущем сезоне, по причине чего выступил против ухода полузащитника.

Сам Майкон, который в последние годы часто находился в лазарете, недавно забил за «тимау». Этот мяч стал для него первым за последние полтора года в профессиональном футболе.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2026 года, а до 31 декабря 2025-го хавбек имеет арендный договор с «Коринтиансом».