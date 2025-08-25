24 августа состоялся матч 21-го тура чемпионата Бразилии, в котором сошлись «Васко да Гама» и «Коринтианс». Гости одержали победу с минимальным счето 3:2.

На 21-й минуте полузащитник «Коринтианса» Майкон открыл счет и забил впервые за последние полтора года. Контракт 28-летнего бразильца принадлежит донецкому «Шахтеру», однако легионер неоднократно говорил, что не собирается возвращаться в чемпионат Украины.

По этой причине «горняки» были вынуждены несколько раз продлевать арендное соглашение с бразильским клубом.

Майкон провел в нынешнем сезоне 24 матча, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. До этого момента бразилец забивал последний раз еще в феврале прошлого года.

«Коринтианс» набрал 25 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Васко да Гама» разместился на 16-й позиции – в активе клуба 19 очков.

Чемпионат Бразилии, 21-й тур. 24 августа

Васко да Гама – Коринтианс – 2:3

Голы: Вегетти, 59 (пен), Райан, 90+6 – Майкон, 21, Гуи Негао, 69, Густаво Энрике, 85

Видеообзор матча: