Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бразилии
Васко да Гама
24.08.2025 22:00 – FT 2 : 3
Коринтианс
Бразилия
25 августа 2025, 12:22 | Обновлено 25 августа 2025, 12:23
Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года

Полузащитник Майкон помог «Коринтиансу» одолеть соперника в матче чемпионата Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

24 августа состоялся матч 21-го тура чемпионата Бразилии, в котором сошлись «Васко да Гама» и «Коринтианс». Гости одержали победу с минимальным счето 3:2.

На 21-й минуте полузащитник «Коринтианса» Майкон открыл счет и забил впервые за последние полтора года. Контракт 28-летнего бразильца принадлежит донецкому «Шахтеру», однако легионер неоднократно говорил, что не собирается возвращаться в чемпионат Украины.

По этой причине «горняки» были вынуждены несколько раз продлевать арендное соглашение с бразильским клубом.

Майкон провел в нынешнем сезоне 24 матча, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. До этого момента бразилец забивал последний раз еще в феврале прошлого года.

«Коринтианс» набрал 25 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Васко да Гама» разместился на 16-й позиции – в активе клуба 19 очков.

Чемпионат Бразилии, 21-й тур. 24 августа

Васко да Гама Коринтианс 2:3

Голы: Вегетти, 59 (пен), Райан, 90+6 – Майкон, 21, Гуи Негао, 69, Густаво Энрике, 85

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Васко да Гама).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Gui Negao (Коринтианс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Gui Negao (Коринтианс).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Pablo Vegetti (Васко да Гама).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Майкон Барберан (Коринтианс).
чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Васко да Гама Майкон Шахтер Донецк аренда игрока видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
