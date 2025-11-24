Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дежавю: Кравченко во 2-й раз за 2 недели проиграл финал в Португалии Грэю
ITF
24 ноября 2025, 18:07
Георгий снова стал финалистом турнира ITF W25 в Вали-ди-Лобу

Instagram. Георгий Кравченко

25-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 719) снова сыграл в финале хардового турнира ITF M25 в Вали-ди-Лобу, Португалия.

В решающем поединке украинец уступил представителю Великобритании Элистеру Грэю (АТР 344) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

ITF M25 Вали-ди-Лобу. Хард. Финал

Элистер Грэй (Великобритания) [1] – Георгий Кравченко (Украина) – 6:1, 7:5

Кравченко во второй раз за две недели сыграл в финале 25-тысячника в Вали-ди-Лобу. 16 ноября Георгий также проиграл Грэю в противостоянии за трофей.

Кравченко провел 12-й финал в карьере на уровне ITF и четвертый в сезоне. В 2025 году на его счету один трофей (всего четыре за карьеру).

Помимо Георгия, из представителей Украины на прошлой неделе в финале мужских соревнований ITF сыграл и Владимир Ужиловский. 37-летний украинец вместе с Роменом Факоном не сумел завоевать трофей парного 15-тысячника в Шарм-эш-Шейхе (Египет), уступив в финале Иван Гретски и Григорию Шебекину.

Георгий Кравченко Владимир Ужиловский ITF Шарм-эш-Шейх
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
