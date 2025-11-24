Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала чемпионкой парного турнира ITF W35 в Бока-Ратоне, США.

В финале украинка и ее напарница Эма Бургич (Босния и Герцеговина) в трех сетах переиграли тандем Рашида Макаду (США) / Акаша Уробо (США) за 1 час и 52 минуты.

ITF W35 Бока-Ратон. Пары. Хард. Финал

Эма Бургич (Босния и Герцеговина) / Анита Сагдиева (Украина) [3] – Рашида Макаду (США) / Акаша Уробо (США) [2] – 1:6, 7:6 (7:5), [11:9]

Во второй партии Эма и Анита отыграли три чемпоншип-поинта на приеме в десятом гейме со счетом 0:3. Еще один матчбола Бургич и Сагдиева спасли на супертай-брейке при 8:9 на подаче.

Сагдиева завоевала шестой парный трофей в сезоне 2025 года и 11-й в карьере. В частности, Анита выиграла второй трофей вместе с Эмой – в октябре они стали чемпионками соревнований идентичной категории в Бейкерсфилде.

В одиночном разряде 35-тысячника в Бока-Ратоне Сагдиева добралась до второго круга, где уступла Рашиде Макаду. А в первом раунде украинка прошла Бургич.

ФОТО. Украинка на 35-тысячнике в США завоевала 11-й парный трофей в карьере