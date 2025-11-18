Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Кравченко, Овчаренко и Дятлова сыграли в финалах турниров ITF
ITF
18 ноября 2025, 16:51 |
85
0

ФОТО. Кравченко, Овчаренко и Дятлова сыграли в финалах турниров ITF

На прошлой неделе сразу три представителя Украины боролись за трофеи на фьючерсах

18 ноября 2025, 16:51 |
85
0
ФОТО. Кравченко, Овчаренко и Дятлова сыграли в финалах турниров ITF
Instagram. Георгий Кравченко

Украинские теннисисты Георгий Кравченко, Александр Овчаренко и Катерина Дятлова успешно выступили на турнирах ITF на прошлой неделе.

Кравченко добрался до финала хардового 25-тысячника в Вале-ди-Лобу (Португалия), где проиграл Элистеру Грэю.

25-летний Георгий в 11-й раз сыграл в решающем поединке на уровне ITF и боролся за пятый трофей.

Овчаренко и его напарник Драгош Мадараш из Швеции дошли до финального матча на 15-тысячнике в Анталье (Грунт). Трофей украинец и швед взять не сумели, уступив сербам Марко Максимовичу и Стефану Поповичу.

Александр боролся за 14-й парный трофей в карьере и шестой в сезоне 2025 года.

Дятлова стала призеркой парных соревнований ITF W50 в Ираклионе (Грунт) вместе с Марианной Аргирокастрири (Греция). Они отказались от финального поединка против испанок Андреа Лазаро Гарсии и Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.

ФОТО. Кравченко, Овчаренко и Дятлова сыграли в финалах турниров ITF

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Катерина Дятлова фото Александр Овчаренко Георгий Кравченко ITF Ираклион ITF Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Теннис | 17 ноября 2025, 13:01 1
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка ATP Finals 2025 в Турине (Италия)

Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2025, 16:38 21
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Жеребьевка финальной стадии пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 10:47
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Биатлон | 17.11.2025, 22:41
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем