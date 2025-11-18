ФОТО. Кравченко, Овчаренко и Дятлова сыграли в финалах турниров ITF
На прошлой неделе сразу три представителя Украины боролись за трофеи на фьючерсах
Украинские теннисисты Георгий Кравченко, Александр Овчаренко и Катерина Дятлова успешно выступили на турнирах ITF на прошлой неделе.
Кравченко добрался до финала хардового 25-тысячника в Вале-ди-Лобу (Португалия), где проиграл Элистеру Грэю.
25-летний Георгий в 11-й раз сыграл в решающем поединке на уровне ITF и боролся за пятый трофей.
Овчаренко и его напарник Драгош Мадараш из Швеции дошли до финального матча на 15-тысячнике в Анталье (Грунт). Трофей украинец и швед взять не сумели, уступив сербам Марко Максимовичу и Стефану Поповичу.
Александр боролся за 14-й парный трофей в карьере и шестой в сезоне 2025 года.
Дятлова стала призеркой парных соревнований ITF W50 в Ираклионе (Грунт) вместе с Марианной Аргирокастрири (Греция). Они отказались от финального поединка против испанок Андреа Лазаро Гарсии и Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.
