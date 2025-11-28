Лига конференций28 ноября 2025, 18:22 |
Ефим КОНОПЛЯ: «Спасибо всем, кто был на диванах»
Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Шэмроком»
Правый защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над ирландским «Шемроком» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций:
«Вчера был замечательный вечер. Спасибо за поддержку всем, кто пришел, и всем, кто был на диванах»
После этой победы донецкий «Шахтер» имеет в своем активе 9 очков после 4 туров основного этапа Лиги конференций. Это позволяет им занимать 4-е место в турнирной таблице.
Комментарии 2
Єфім Вольфіч, ти маладєц)))
Наркотрава жирика лайкала не сидя на диване?
