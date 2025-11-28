Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Спасибо всем, кто был на диванах»
Лига конференций
28 ноября 2025, 18:22 |
902
2

Ефим КОНОПЛЯ: «Спасибо всем, кто был на диванах»

Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Шэмроком»

28 ноября 2025, 18:22 |
902
2 Comments
Ефим КОНОПЛЯ: «Спасибо всем, кто был на диванах»
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Правый защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над ирландским «Шемроком» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций:

«Вчера был замечательный вечер. Спасибо за поддержку всем, кто пришел, и всем, кто был на диванах»

После этой победы донецкий «Шахтер» имеет в своем активе 9 очков после 4 туров основного этапа Лиги конференций. Это позволяет им занимать 4-е место в турнирной таблице.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Шахтеру точно нужен такой форвард»
Андрей ВОРОБЕЙ – о победе Шахтера и ситуации в Динамо
КАЮК – об интересе Шахтера к Оба: «Самое важное – развитие ЛНЗ»
Ефим Конопля Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 15
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту родины

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 1
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 08:44
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28.11.2025, 16:21
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28.11.2025, 08:14
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
Єфім Вольфіч, ти маладєц)))
Ответить
+2
DK2025
Наркотрава жирика лайкала не сидя на диване?
Ответить
0
Популярные новости
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем