Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хамрун Спартанс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Хамрун Спартанс
11.12.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Лига конференций
10 декабря 2025, 20:03 | Обновлено 10 декабря 2025, 20:05
Смотрите 27 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги конференций

ФК Шахтер

10 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и выиграла у Брейдаблика (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Хамрун Спартанс в Лиге конференций уступил Ягеллонии (0:1), Лозанне (0:1), Самсунспору (0:3) и выиграл у Линкольн Ред Импс (3:1)

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
