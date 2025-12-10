Хамрун Спартанс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги конференций
10 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и выиграла у Брейдаблика (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Хамрун Спартанс в Лиге конференций уступил Ягеллонии (0:1), Лозанне (0:1), Самсунспору (0:3) и выиграл у Линкольн Ред Импс (3:1)
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
