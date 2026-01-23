Будет трансферный рекорд. Клуб АПЛ хочет нереальные деньги за лидера

По информации британских СМИ, Тоттенхэм не хочет продавать лидера Микки ван де Вена, однако солидная компенсация готова изменить мнение клуба.

Лондонцы хотят получить за центрального защитника 100 миллионов фунтов, что с запасом сделает игрока самым дорогим защитником в истории.

Сейчас этот статус имеет Гарри Магуайр, которого МЮ приобрел за 80 миллионов фунтов.

Среди главных претендентов на ван де Вена называют Ливерпуль, но Красные не готовы тратить 100 миллионов после того, как минувшим летом клуб был самым активным на рынке.

24-летний ван де Вен в нынешнем сезоне забил 6 голов в 29 матчах.