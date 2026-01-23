Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будет трансферный рекорд. Клуб АПЛ хочет нереальные деньги за лидера
Англия
23 января 2026, 18:50 |
Будет трансферный рекорд. Клуб АПЛ хочет нереальные деньги за лидера

Тоттенхэм готов к продаже Микки ван де Вена

Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

По информации британских СМИ, Тоттенхэм не хочет продавать лидера Микки ван де Вена, однако солидная компенсация готова изменить мнение клуба.

Лондонцы хотят получить за центрального защитника 100 миллионов фунтов, что с запасом сделает игрока самым дорогим защитником в истории.

Сейчас этот статус имеет Гарри Магуайр, которого МЮ приобрел за 80 миллионов фунтов.

Среди главных претендентов на ван де Вена называют Ливерпуль, но Красные не готовы тратить 100 миллионов после того, как минувшим летом клуб был самым активным на рынке.

24-летний ван де Вен в нынешнем сезоне забил 6 голов в 29 матчах.

Иван Зинченко Источник: talkSPORT
