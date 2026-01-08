Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль
Больше шансов на победу дают канонирам
В четверг, 8 января 2026 года, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.60, что делает «канониров» абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 4.20, тогда как успех «Ливерпуля» – 5.67.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии
Волохатый перейдет в Оболонь