Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль

В четверг, 8 января 2026 года, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.60, что делает «канониров» абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 4.20, тогда как успех «Ливерпуля» – 5.67.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.