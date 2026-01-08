Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 января 2026, 13:02 | Обновлено 08 января 2026, 13:03
Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль

Больше шансов на победу дают канонирам

Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 января 2026 года, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.60, что делает «канониров» абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 4.20, тогда как успех «Ливерпуля» – 5.67.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
