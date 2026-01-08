Англия08 января 2026, 13:40 | Обновлено 08 января 2026, 14:01
1162
0
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
Егор отметился в воротах Сандерленда
08 января 2026, 13:40 | Обновлено 08 января 2026, 14:01
1162
0
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк забил гол в матче АПЛ против Сандерленда – это первый мяч игрока сборной Украины в составе английской команды.
Клуб в соцсетях выложил фото Ярмолюка и форварда Игора Тиаго, который стал лучшим бразильским бомбардиром чемпионата в одном сезоне (16 голов), с подписью Пацаны.
А также поделился подборкой фото с участием Егора.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 14:10 5
Защитник не подпишет контракт с чемпионом Украины
Футбол | 08 января 2026, 08:41 3
Турецкий тренер – о заявлениях Шелви
Футбол | 08.01.2026, 08:24
Футбол | 08.01.2026, 12:29
Футбол | 07.01.2026, 14:55
Комментарии 0
Популярные новости
06.01.2026, 17:04 1
08.01.2026, 05:05 44
06.01.2026, 10:05 1
06.01.2026, 09:11 5
06.01.2026, 19:17 24
07.01.2026, 02:02 2
06.01.2026, 08:58 4