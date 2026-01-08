Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
Англия
08 января 2026, 13:40 | Обновлено 08 января 2026, 14:01
Егор отметился в воротах Сандерленда

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк забил гол в матче АПЛ против Сандерленда – это первый мяч игрока сборной Украины в составе английской команды.

Клуб в соцсетях выложил фото Ярмолюка и форварда Игора Тиаго, который стал лучшим бразильским бомбардиром чемпионата в одном сезоне (16 голов), с подписью Пацаны.

А также поделился подборкой фото с участием Егора.

Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
