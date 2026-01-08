Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Англия
08 января 2026, 13:13 | Обновлено 08 января 2026, 13:29
48
0

Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы

Ни одному тренеру не покорилось подобное достижение

08 января 2026, 13:13 | Обновлено 08 января 2026, 13:29
48
0
Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Брайтон под руководством Фабиана Хюрцелера продолжил свою беспроигрышную серию против Манчестер Сити в АПЛ до 4 матчей (2 победы, 2 ничьих).

Очередным положительным результатом стала ничья 1:1 в выездном матче 21-го тура.

Интересным фактом является то, что наставник Брайтона Фабиан Хюрцелер стал рекордсменом, поскольку является тренером, не проигравшим ни одного из четырех первых матчей против команд Пепа Гвардиолы (во всех чемпионатах: Ла Лига, Бундеслига, АПЛ).

Беспроигрышная серия Фабиана Хюрцелера против Пепа Гвардиолы

  • Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
  • Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
  • Манчестер Сити – Брайтон – 2:2
  • Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
По теме:
Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Брайтон Манчестер Сити - Брайтон Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
Футбол | 08 января 2026, 12:15 0
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»

Владелец не планирует отказываться от проекта

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07 января 2026, 14:46 3
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб

Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Теннис | 08.01.2026, 09:33
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07.01.2026, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07.01.2026, 14:55
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 44
Бокс
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 3
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем