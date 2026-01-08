Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Ни одному тренеру не покорилось подобное достижение
Брайтон под руководством Фабиана Хюрцелера продолжил свою беспроигрышную серию против Манчестер Сити в АПЛ до 4 матчей (2 победы, 2 ничьих).
Очередным положительным результатом стала ничья 1:1 в выездном матче 21-го тура.
Интересным фактом является то, что наставник Брайтона Фабиан Хюрцелер стал рекордсменом, поскольку является тренером, не проигравшим ни одного из четырех первых матчей против команд Пепа Гвардиолы (во всех чемпионатах: Ла Лига, Бундеслига, АПЛ).
Беспроигрышная серия Фабиана Хюрцелера против Пепа Гвардиолы
- Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
- Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
- Манчестер Сити – Брайтон – 2:2
- Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
Fabian Hürzeler is the first ever manager to avoid defeat in each of his first four top-flight meetings with Pep Guardiola.— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) January 7, 2026
Two wins, two draws. 👏👏 pic.twitter.com/aP9iTr4ihY
