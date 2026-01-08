Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы

Брайтон под руководством Фабиана Хюрцелера продолжил свою беспроигрышную серию против Манчестер Сити в АПЛ до 4 матчей (2 победы, 2 ничьих).

Очередным положительным результатом стала ничья 1:1 в выездном матче 21-го тура.

Интересным фактом является то, что наставник Брайтона Фабиан Хюрцелер стал рекордсменом, поскольку является тренером, не проигравшим ни одного из четырех первых матчей против команд Пепа Гвардиолы (во всех чемпионатах: Ла Лига, Бундеслига, АПЛ).

Беспроигрышная серия Фабиана Хюрцелера против Пепа Гвардиолы

Манчестер Сити – Брайтон – 1:1

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Манчестер Сити – Брайтон – 2:2

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1