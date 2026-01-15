Форвард-легионер присоединился к Колосу. Ожидается подписания контракта
Ардит Тахири может усилить клуб из Ковалевки
Нападающий «Лапи» Ардит Тахири может усилить «Колос». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, 23-летний футболиста, который последние полгода на правах аренды выступал за «ХИК» уже прибыл в расположение украинского клуба. Если не случится никаких форс-мажоров, то АРдит подпишет контракт с «Колосом».
В текущем сезоне на счету Ардит Тахири всего один сыгранный матч, в котором он не отличился результативными действиями. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Колос» подписал вратаря «Шахтера».
