Неожиданный трансфер. Украинец близок к переходу в топ-команду Польши

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Дмитрий Максименко, в осенней части сезона игравший за киевский «Ребел», в настоящее время находится в Польше, где обсуждается вопрос возможного трансфера украинца в «Ракув» из Ченстоховы.

17-летний Максименко в первой части текущего сезона провел 14 матчей (1 гол) в чемпионате Второй лиги и 1 игру в Кубке Украины.

«Ракув» после 18 туров польской Экстраклясы занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

По итогам общего этапа Лиги конференций команда, за которую с весны 2022 года играет украинский полузащитник Владислав Кочергин (сейчас он восстанавливается после разрыва крестообразной связки), напрямую вышла в 1/8 финала.

«Ребел» занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги (группа Б), набрав 33 очка в 19 матчах.