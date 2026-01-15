Неожиданный трансфер. Украинец близок к переходу в топ-команду Польши
Максименко может оказаться в Ракуве
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Дмитрий Максименко, в осенней части сезона игравший за киевский «Ребел», в настоящее время находится в Польше, где обсуждается вопрос возможного трансфера украинца в «Ракув» из Ченстоховы.
17-летний Максименко в первой части текущего сезона провел 14 матчей (1 гол) в чемпионате Второй лиги и 1 игру в Кубке Украины.
«Ракув» после 18 туров польской Экстраклясы занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
По итогам общего этапа Лиги конференций команда, за которую с весны 2022 года играет украинский полузащитник Владислав Кочергин (сейчас он восстанавливается после разрыва крестообразной связки), напрямую вышла в 1/8 финала.
«Ребел» занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги (группа Б), набрав 33 очка в 19 матчах.
