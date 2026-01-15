Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
В топ-10 данного рейтинга входят сразу 8 команд АПЛ
Челси является рекордсменом среди всех клубов по суммарным расходам в зимние трансферные окна. «Синие» в этот период совершили покупки новых футболистов на сумму 747 млн евро.
Вторым в данном рейтинге идет Манчестер Сити (635 млн евро), третьим – ПСЖ (384 млн евро).
Тоттенхэм Хотспур благодаря трансферу Конора Галлахера обошел Ливерпуль и поднялся на четвертое место (341 млн евро).
Интересным фактом является то, что в топ-10 клубов по расходам зимой входят сразу 8 команд по АПЛ! Только ПСЖ и Ювентус представляют другие чемпионаты.
Клубы с наибольшими суммарными расходами в зимние трансферные окна (по состоянию на 15 января)
- 747 млн евро – Челси
- 635 млн евро – Манчестер Сити
- 384 млн евро – ПСЖ
- 341 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
- 328 млн евро – Ливерпуль
- 301 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
- 279 млн евро – Арсенал
- 279 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 277 млн евро – Ювентус
- 272 млн евро – Астон Вилла
