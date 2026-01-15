Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й

Челси является рекордсменом среди всех клубов по суммарным расходам в зимние трансферные окна. «Синие» в этот период совершили покупки новых футболистов на сумму 747 млн ​​евро.

Вторым в данном рейтинге идет Манчестер Сити (635 млн евро), третьим – ПСЖ (384 млн евро).

Тоттенхэм Хотспур благодаря трансферу Конора Галлахера обошел Ливерпуль и поднялся на четвертое место (341 млн евро).

Интересным фактом является то, что в топ-10 клубов по расходам зимой входят сразу 8 команд по АПЛ! Только ПСЖ и Ювентус представляют другие чемпионаты.

Клубы с наибольшими суммарными расходами в зимние трансферные окна (по состоянию на 15 января)