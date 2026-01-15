Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Другие новости
15 января 2026, 16:38 | Обновлено 15 января 2026, 16:43
177
0

Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й

В топ-10 данного рейтинга входят сразу 8 команд АПЛ

15 января 2026, 16:38 | Обновлено 15 января 2026, 16:43
177
0
Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси является рекордсменом среди всех клубов по суммарным расходам в зимние трансферные окна. «Синие» в этот период совершили покупки новых футболистов на сумму 747 млн ​​евро.

Вторым в данном рейтинге идет Манчестер Сити (635 млн евро), третьим – ПСЖ (384 млн евро).

Тоттенхэм Хотспур благодаря трансферу Конора Галлахера обошел Ливерпуль и поднялся на четвертое место (341 млн евро).

Интересным фактом является то, что в топ-10 клубов по расходам зимой входят сразу 8 команд по АПЛ! Только ПСЖ и Ювентус представляют другие чемпионаты.

Клубы с наибольшими суммарными расходами в зимние трансферные окна (по состоянию на 15 января)

  • 747 млн ​​евро – Челси
  • 635 млн евро – Манчестер Сити
  • 384 млн евро – ПСЖ
  • 341 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
  • 328 млн евро – Ливерпуль
  • 301 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
  • 279 млн евро – Арсенал
  • 279 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • 277 млн ​​евро – Ювентус
  • 272 млн евро – Астон Вилла
По теме:
Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Форвард-легионер присоединился к Колосу. Ожидается подписания контракта
статистика Челси трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити ПСЖ Тоттенхэм Ливерпуль Ньюкасл Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ювентус Астон Вилла
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15 января 2026, 12:11 8
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников

Сергей Соколовский потерпел второе поражение подряд

Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14 января 2026, 18:22 7
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья

Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15.01.2026, 07:10
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Манчестерское сердце: чего ожидать от Каррика в МЮ
Футбол | 15.01.2026, 14:17
Манчестерское сердце: чего ожидать от Каррика в МЮ
Манчестерское сердце: чего ожидать от Каррика в МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 9
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 6
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем