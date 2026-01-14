Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 января 2026, 19:10 | Обновлено 14 января 2026, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ подписал хавбека Атлетико

Галлахер возвращается в АПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ подписал хавбека Атлетико
ФК Тоттенхэм. Конор Галлахер

Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о переходе полузащитника Атлетико Конора Галлагера. Игрок подписал долгосрочный контракт, но клуб не раскрывает сроки.

Сумма трансфера составила 34 миллиона фунтов.

Ранее Галлахер успешно выступал за Челси, однако после трансфера в Атлетико не сумел стать ключевым игроком команды Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок сборной Англии забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах.

Конор Галлахер Тоттенхэм Атлетико Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Тоттенхэм
