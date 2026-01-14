Англия14 января 2026, 19:10 | Обновлено 14 января 2026, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ подписал хавбека Атлетико
Галлахер возвращается в АПЛ
Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о переходе полузащитника Атлетико Конора Галлагера. Игрок подписал долгосрочный контракт, но клуб не раскрывает сроки.
Сумма трансфера составила 34 миллиона фунтов.
Ранее Галлахер успешно выступал за Челси, однако после трансфера в Атлетико не сумел стать ключевым игроком команды Диего Симеоне.
В нынешнем сезоне 25-летний игрок сборной Англии забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах.
“I'm here to give everything.” pic.twitter.com/ECxshCP2AZ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026
