ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ подписал хавбека Атлетико

Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о переходе полузащитника Атлетико Конора Галлагера. Игрок подписал долгосрочный контракт, но клуб не раскрывает сроки.

Сумма трансфера составила 34 миллиона фунтов.

Ранее Галлахер успешно выступал за Челси, однако после трансфера в Атлетико не сумел стать ключевым игроком команды Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок сборной Англии забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах.