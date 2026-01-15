ВИДЕО. Экс-игрок Реала расплакался после вылета сливочных из Кубка Испании
Хесус Вальехо не поверил в сенсационную победу «Альбасете»
Бывший центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не сдержал эмоций после матча «сливочных» с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.
Королевский клуб сенсационно проиграл на выезде клубу из Сегунды (2:3), покинув национальный турнир.
Хесус пропустил матч из-за травмы, однако вышел на поле после финального свистка, чтобы отпраздновать победу.
Находясь в объятиях партнеров, защитник не сдержал слез и расплакался на глазах у болельщиков.
Матч сильно задел Вальехо эмоционально, ведь он не входил в планы «Реала», и клуб летом 2025 года отпустил его в статусе свободного агента в «Альбасете».
Центральный защитник перешёл в королевский клуб летом 2015 года, но стабильно проводил время в арендах. Всего за мадридцев Хесус провел 35 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Jesús Vallejo llegó a Albacete hace solo seis meses, después de pasear de club en club cedido desde Real Madrid, durante muchos años.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 15, 2026
Hoy se largó a llorar como un nene al eliminarlos, pese a no jugar por molestias físicas.
Qué momento, por favor. 💔🇪🇸pic.twitter.com/ET1OcXfKNA https://t.co/8sEppOg05O
