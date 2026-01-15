Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Реала расплакался после вылета сливочных из Кубка Испании
Кубок Испании
15 января 2026, 16:14 | Обновлено 15 января 2026, 16:46
Хесус Вальехо не поверил в сенсационную победу «Альбасете»

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не сдержал эмоций после матча «сливочных» с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.

Королевский клуб сенсационно проиграл на выезде клубу из Сегунды (2:3), покинув национальный турнир.

Хесус пропустил матч из-за травмы, однако вышел на поле после финального свистка, чтобы отпраздновать победу.

Находясь в объятиях партнеров, защитник не сдержал слез и расплакался на глазах у болельщиков.

Матч сильно задел Вальехо эмоционально, ведь он не входил в планы «Реала», и клуб летом 2025 года отпустил его в статусе свободного агента в «Альбасете».

Центральный защитник перешёл в королевский клуб летом 2015 года, но стабильно проводил время в арендах. Всего за мадридцев Хесус провел 35 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
