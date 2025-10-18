Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 21:23 | Обновлено 18 октября 2025, 22:03
9-й тур Украинской Премьер-лиги продлится до понедельника, 20 октября

ФК Кривбасс

С 17 по 20 октября проходит 9-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно 1 матч, три игры прошли в субботу, еще три запланированы в воскресенье, и 1 поединок вынесен на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданно лидером турнира стал криворожский Кривбасс (19 очков), который на выезде обыграл львовский Рух (2:1).

Вторым идет донецкий Шахтер (18), сыгравший в нулевую ничью с житомирским Полесьем (0:0), у которого 16 баллов (4-я позиция).

Третью ступеньку занимает киевское Динамо (17), упустив победив над луганской Зарей (1:1). У команды Шовковского – 5 ничьих подряд.

На дне турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка) и Эпицентр (3).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

9-й тур. 17–20 октября

  • 17.10. 15:30 Полтава – Оболонь – 1:2
  • 18.10. 13:00 Рух – Кривбасс – 1:2
  • 18.10. 15:30 Заря – Динамо – 1:1
  • 18.10. 18:00 Полесье – Шахтер – 0:0
  • 19.10. 13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос
  • 19.10. 15:30 Верес – Александрия
  • 19.10. 18:00 Карпаты – Эпицентр
  • 20.10. 18:00 Кудровка – Металлист 1925

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кривбасс 9 6 1 2 18 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 19
2 Шахтер Донецк 9 5 3 1 15 - 8 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 18
3 Динамо Киев 9 4 5 0 23 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 17
4 Полесье 9 5 1 3 14 - 8 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 16
5 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15
6 ЛНЗ 8 4 2 2 9 - 7 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 14
7 Колос Ковалевка 8 4 2 2 8 - 6 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 14
8 Оболонь 9 3 4 2 9 - 9 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 13
9 Заря 9 3 3 3 12 - 11 24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 12
10 Карпаты Львов 8 2 5 1 14 - 12 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 11
11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10
12 Верес 8 2 2 4 6 - 9 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 8
13 Александрия 8 2 1 5 9 - 15 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 7
14 Рух Львов 9 2 0 7 7 - 18 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
15 Полтава 9 1 1 7 6 - 19 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 4
16 Эпицентр 8 1 0 7 8 - 16 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 3
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
«Так сказал Скрипник». Защитник Зори раскрыл секрет удачной игры с Динамо
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Полтава Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
