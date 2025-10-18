Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Премьер-лига
Заря
18.10.2025 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 17:27 | Обновлено 18 октября 2025, 18:05
2660
75

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Наши оценки:

«Заря» (замены): Мичин – 6,0, Башич – 5,5, Горбач – б/о, Дришлюк – б/о

«Динамо» (замены): Бражко – 5,5, Бленуцэ – 6,0, Кабаев – 5,5, Ярмоленко – 6,0

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Заря» - «Динамо» - 1:1

Голы: Будковский, 84 – Буяльский, 61

Предупреждения: Жунинйо, 44, Кушниренко, 53 – Волошин, 54, Михайленко, 87

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Янич, Джордан, Пердута – Вантух (Дришлюк, 90+3), Кушниренко, Попара (Мичин, 75), Слесар (Башич, 75) – Будковский (Горбач, 90+1), Андушич

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Каравеєв – Михайленко – Огундана, Буяльский (Ярмоленко, 82), Пихалёнок (Бражко, 72), Волошин (Кабаев, 82) – Герреро (Бленуцэ, 72)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 10 (6) – 12 (9)

Угловые: 3 – 11

Оффсайды: 4 – 2

ЗАРЯ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
бумбокс
По суті сьогодні нічого не пишу ! В мене закінчуються нервові клітини. Тільки одним себе тішу ,що попереднього чемпіонату ще з гіршими гравцями було 10 нічиїв .  Надія вмирає останньоюю
А кроти радуются - ви колгоспам 4-1 влітаєте .пітерня бамбаська ! Попущені  повилазили !
Ответить
+7
Показать Скрыть 6 ответов
Микола Захарченко
Знову це розслаблення наприкінці матчу призвело до втрати важливих балів . Один втратив м'яч , тоді дав зробити подачу , інший втратив гравця і дав пробити по воротах ...  Захист взагалі не виглядав монолітним . Попов часто втрачав м'яч і не встигав за візаві , а сенегалець встигав і в атаку сходити , але гол на його совісті . І знову півзахист посідав і діяв сумбурно , якось легко луганці його проходили  . Феєрили наші крайки , але ККД був занадто низьким . Потрібно було зберегти перемогу , але й гравці які вийшли на заміну гру не підсилили ...
Ответить
+7
sania
Навіть не знаю,що сказати. Дійсно якись дикий нефарт. Один епізод Зорі в другому таймі. Це навіть моментом не назвеш.. Нічого, і так теж буває..
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Заліщук
В церкву сходіть!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🎉🎉
Донбас радіє! Край ВУГІЛЬНИЙ!⚒️◼️
Божив Сапутін! Гол - Будківський❗⚽
Це лиш футбол. А ворог - СПІЛЬНИЙ:
Х....ло путін - кат кремлівський❗
.
А тепер ми, а тепер:
Будем разом з вами❗
Вболівати у четвер:
За Шахтар і за Динамо❗😊
🟠⚫🇺🇦⚪🔵
Ответить
+5
Микола Унгурян
Як казав один футбольний експерт - «стабільність ознака майстерності»
Правда це було сказано з іншої сторони, але ДК вражаюче стабільне
Ответить
+4
DK2025
Пятый матч подряд Шовковский убирает с поля, когда команда ведёт в счёте, лучших игроков и выставляет тех, кто не в состоянии довести игру до победы. Ярмола сейчас пустое место, с Бленуцэ все изначально понятно, Кабаев ноль по сравнению с прошлым сезоном, Бражко из за большой любви опустился ниже плинтуса. Выпустить их вместе креативных Герреро, Буи и Пихаленка - это просто вредительство. И ещё я заметил, что СаШО в каждом матче находит виноватых, не ставит их на следующую игру и усугубляет конфликт в команде (он уже виден всем, этот конфликт). В целом, конечно, тренера надо менять срочно, пока не поздно - т.к. СаШО полностью потерял и нити руководства командой и адекватное отношение к игрокам (от слова совсем). Но Суркис, как обычно, будет все это терпеть - при таком раскладе в матче с Кривбассом и двух играх с шахтером все уже может быть просрано окончательно. Ну значит на то воля божья. Беда есть гораздо большая - война - ну а футбол то такэ...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Ну знову те саме, наче і контролють гру і моменти є (Волошину б навчитися просто на ногах стояти), а в кінці один нормальний підхід у Зорі, за другий тайм, і відразу гол. Хоча вкотре вже, заміни в кінці матчу, явно послаблюють гру.
Ответить
+3
Burevestnik
у Динамо в УПЛ не перервалась безпрограшна серія!!!
вже 41 чи 42 матчі!!!
 
Ответить
+2
Spaceman
Зоря молодці
Ответить
+2
Istm
Обидва голи красиві.
Ответить
+1
Iigor6583
Сошо і його кривоногі тихоходи в кінці матчу знову десь загуляли. Ну скільки ж можна наступати на одні і тіж граблі. 
Ответить
+1
MaximusOne
Скільки там вже матчів без поразок в чемпіонаті, рекордсмени ...
Ответить
+1
Wanted!
Не програли і добре. Видно було, що в кінці вже вирішили що вже все зроблено і догравали матч, це головна помилка будь-якої команди - гра на утримання результату. Вже котрий це статься і всеодно на одні ті ж граблі. 
Але ще раз повторю - НЕ ПРОГРАЛИ! Всі перемоги попереду.
Ответить
0
Volodymyr Shcherbyna
Навіщо було купувати Блєнуце ? Поверніть Супрягу . Користі однаково , але той хоч пуйні у соцмережах не писав !
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Цікаво що Шовковський скаже на пресконфереції , що завадило на цей раз виграти
Ответить
0
Розумниця
Та щей грати на рідному стадіоні і при своїх вболівальниках 
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Радісно за сестроньку Шахти - Зорю🌅 І співчуваю динамівським друзям, співчуваю Footbulka. Такий от футбол: що якщо хтось радіє, значить інші сумують. Але в четвер за обидва українські гранди! 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Al Fredli
Дуже радий за Будковського.
Ответить
0
u6464u
не думав що Герреро так здасть , в Зорі був огонь, а тут ніякий, потрібен центрфорвард забивний, Пономаренка пробувать потрібно, тому що вже й арбітри втомились відверто  ганьбитися.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
