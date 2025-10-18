Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Наши оценки:
«Заря» (замены): Мичин – 6,0, Башич – 5,5, Горбач – б/о, Дришлюк – б/о
«Динамо» (замены): Бражко – 5,5, Бленуцэ – 6,0, Кабаев – 5,5, Ярмоленко – 6,0
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Заря» - «Динамо» - 1:1
Голы: Будковский, 84 – Буяльский, 61
Предупреждения: Жунинйо, 44, Кушниренко, 53 – Волошин, 54, Михайленко, 87
«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Янич, Джордан, Пердута – Вантух (Дришлюк, 90+3), Кушниренко, Попара (Мичин, 75), Слесар (Башич, 75) – Будковский (Горбач, 90+1), Андушич
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Каравеєв – Михайленко – Огундана, Буяльский (Ярмоленко, 82), Пихалёнок (Бражко, 72), Волошин (Кабаев, 82) – Герреро (Бленуцэ, 72)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)
Удары (в створ): 10 (6) – 12 (9)
Угловые: 3 – 11
Оффсайды: 4 – 2
ЗАРЯ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 10°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:30 по Киеву
Василий не планирует возвращаться на ринг
А кроти радуются - ви колгоспам 4-1 влітаєте .пітерня бамбаська ! Попущені повилазили !
Донбас радіє! Край ВУГІЛЬНИЙ!⚒️◼️
Божив Сапутін! Гол - Будківський❗⚽
Це лиш футбол. А ворог - СПІЛЬНИЙ:
Х....ло путін - кат кремлівський❗
.
А тепер ми, а тепер:
Будем разом з вами❗
Вболівати у четвер:
За Шахтар і за Динамо❗😊
🟠⚫🇺🇦⚪🔵
Правда це було сказано з іншої сторони, але ДК вражаюче стабільне
вже 41 чи 42 матчі!!!
Але ще раз повторю - НЕ ПРОГРАЛИ! Всі перемоги попереду.