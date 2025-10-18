Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
18 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины
18 октября в 15:30 начался матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».
Команды провели встречу на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Первая половина игры выдалась яркой, с множеством моментов, однако голы пришлись на второй тайм.
Сначала киевлян вывел вперед капитан Виталий Буяльский, пробивший прямо в угол. Подопечные Шовковского уже праздновали победу, однако форвард «Зари» Филипп Будковский разрушил мечты соперника: нападающий обошёл защитников и вырвал для своего клуба ничью – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября
«Заря» – «Динамо» – 1:1
Голы: Будковский, 85 – Буяльский, 61
ГОЛ! 0:1, Буяльский, 61 мин.
ГОЛ! 1:1, Будковский, 85 мин.
