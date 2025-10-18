Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
18.10.2025 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
18 октября 2025, 17:30 | Обновлено 18 октября 2025, 17:33
18 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины

ФК Динамо Киев

18 октября в 15:30 начался матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».

Команды провели встречу на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Первая половина игры выдалась яркой, с множеством моментов, однако голы пришлись на второй тайм.

Сначала киевлян вывел вперед капитан Виталий Буяльский, пробивший прямо в угол. Подопечные Шовковского уже праздновали победу, однако форвард «Зари» Филипп Будковский разрушил мечты соперника: нападающий обошёл защитников и вырвал для своего клуба ничью – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября

«Заря» – «Динамо» – 1:1

Голы: Будковский, 85 – Буяльский, 61

ГОЛ! 0:1, Буяльский, 61 мин.

ГОЛ! 1:1, Будковский, 85 мин.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо видео голов и обзор Виталий Буяльский Филипп Будковский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
