Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча

18 октября в 15:30 начался матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».

Команды провели встречу на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Первая половина игры выдалась яркой, с множеством моментов, однако голы пришлись на второй тайм.

Сначала киевлян вывел вперед капитан Виталий Буяльский, пробивший прямо в угол. Подопечные Шовковского уже праздновали победу, однако форвард «Зари» Филипп Будковский разрушил мечты соперника: нападающий обошёл защитников и вырвал для своего клуба ничью – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября

«Заря» – «Динамо» – 1:1

Голы: Будковский, 85 – Буяльский, 61

ГОЛ! 0:1, Буяльский, 61 мин.

ГОЛ! 1:1, Будковский, 85 мин.