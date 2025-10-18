В субботу, 18 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться луганская «Заря» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Заря

«Заря» уже достаточно давно нестабильна. Команда может как выдать яркую игру, так и провалиться с, казалось бы, довольно несложным оппонентом. Считается, что команда до сих пор строится, но это словосочетание уже в нашем футболе достаточно надоело и вызывает негативные эмоции, поскольку в наших реалиях чуть ли не каждый клуб (за исключением двойки грандов) фактически делает новую команду каждый сезон, а в худшем случае – каждого трансферного окна.

Не смогут сыграть против «Динамо» арендованые у киевлян Саленко и Маткевич. Но вернулся отсутствовавший,как сообщалось, по личным причинам, Вакула. Конечно, каждый подумал, какие это были личные причины, учитывая репутацию вингера, но не буду грешить, может, действительно было что-то серьезное. Как бы то ни было, Вакула в форме – это явное усиление, правда, интересно, после отсутствия его сразу поставят ли против «Динамо».

На просмотре в «Заре» находятся еще два игрока-легионера, но о конкретике дело пока не шло. Речь также идет о продлении контрактов с Будковским, Мичиным и Вантухом, которые могут покинуть команду летом, но пока никакой конкретики опять же не было.

Международную паузу луганская команда заполнила спаррингом из «Оболонью», который закончился со счетом 1:1. Голом отличился ветеран Будковский.

Динамо

Сколько уже сказано о «Динамо» в этом сезоне – словами не передать. И в этом, и в прошлом, и, наконец, в каждом, не зря речь идет о гранде нашего чемпионата.

А говорить есть о чем. Ну, во-первых, не зря было уточнение о гранде именно в контексте УПЛ. На евроарене команда уже давно не считается грозным оппонентом, киевляне успели вылететь и с Лиги чемпионов, и с Лиги Европы, причем от команд, которых болельщики считали явно слабее киевлян. Но то «Динамо», которое подобных соперников проходило в любой форме, уже давно исчезло, теперь, к сожалению, новые реалии.

Вот и в Лиге конференций подопечные Александра Шовковского уступили «Кристалл Пелас». Нет, конечно, англичане вообще должны играть в турнире рангом выше, но... Хорошо, не будем вдаваться в сантименты и вспоминать, как это было когда-то хорошо, какая трава была зеленее, какое небо синее, какое «Динамо» сильное (еще до пенсии далеко), а сосредоточимся на реалиях.

А реалии в том, что во внутренних соревнованиях киевляне только чудом отстают от лидера, донецкого «Шахтера», на одно очко, несмотря на четыре ничьих подряд. Причем вообще «динамовцы» могут возглавить турнирную таблицу, для этого нужно выиграть у «Зари» и ждать осечки «Шахтера» с «Полесьем», которая вполне вероятна.

Но сначала нужно самому выполнить свою программу-минимум. С составом при этом есть проблемы, например, не сыграли за сборную травмированные Попов и Тимчик (к их периодическому отсутствию из-за травм уже надо понемногу привыкать). В последнем матче вообще пару центрбеков составили Захарченко и Тиаре, ведь были повреждения и у Михавка и Биловара. Похоже, недолго ждать дебюта и загадочного новичка Буртника.

По ситуации с Ярмоленко тоже не писал только ленивый. Похоже, Андрей Николаевич серьезно поругался с главным тренером Александром Шовковским и неизвестно, как закончится этот конфликт и когда будущий спортивный директор снова выйдет на поле. Зато, возможно, вернется после травмы Анхель Торрес.

Кажется, ситуация прояснится через несколько недель, многое будет зависеть в команде от двух матчей с «Шахтером» – в 1/8 финала Кубка Украины и в чемпионате.

Ну и о Бленуце и его донате на ВСУ все уже в курсе. Интересно, как теперь болельщики будут относиться к румыну?

История встреч

Всего сыграно 61 матчей. Очевидное преимущество на стороне «Динамо», победившее 40 раз, проиграло только в семи матчах и еще 14 свело к ничьей. Разница мячей – 47:128.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Янич, Жуниньо – Дришлюк, Попара – Слесар, Мичин, Вантух – Будковский

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Михавко, Тиаре, Дубинчак – Бражко, Пихоаенок – Волошин, Буяльский, Шола – Герейро

Прогноз на противостояние

Наконец-то должно «Динамо» вернуться на победную тропу, тем более,что в случае победы и вполне вероятной неудачи конкурентов, которые будут играть с неудобным для себя «Полесьем», есть шанс вернуться на первое место в таблице.