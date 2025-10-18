Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему киевляне не смогли победить луганскую «Зарю» (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.

– Уже не первую игру подряд замены в конце матча не усиливают игру команды. Почему так происходит?

– Заменами мы пытаемся немного изменить рисунок игры, добавить в тех или иных моментах уверенности. Кто-то из игроков уже «наелся», набегался, чувствуется, что они на пределе. У нас насыщенный график, и все игроки, которые выходят на замену, должны усиливать игру.

– У вас не исчезла уверенность в том, что команда в ближайшее время сможет прервать эту серию ничьих?

– Мы над этим работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятый матч после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы.