Премьер-лига
Заря
18.10.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 02:13 | Обновлено 18 октября 2025, 02:16
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

Фк Динамо

В субботу, 18 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Заря» встретится с "Динамо". Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Давно такого не было, чтобы киевляне находились в кризисном положении. Команда Александра Шовковского не может выиграть уже пятый матч подряд (если брать во внимание игру с «Кристал Пэлас»), и что интересно, в игре против «Оболони», «Александрии» и «Карпат», «Динамо» умудрилось потерять очки в концовке встречи. Поэтому бесспорно, киевлянам нужно уже сейчас исправлять положение, если команда хочет продолжить борьбу за золото УПЛ, и идеальным шансом для этого может стать поединок против «Зари».

У «Зари» дела обстоят более-менее неплохо. Команда, несмотря на поражения, также продолжает набирать очки, правда это им удается сделать против оппонентов, которые впервые в своей истории смогли попасть в элиту украинского футбола. Но на очереди уже интереснейший соперник – «Динамо», игра против которого всегда проходит по непредсказуемому сценарию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Заря
18 октября 2025 -
15:30
Динамо Киев
