Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рухом
Премьер-лига
Рух Львов
18.10.2025 13:00 – FT 1 : 2
Кривбасс
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 15:01 | Обновлено 18 октября 2025, 16:24
Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рухом

Команда Федика чуть не спасла ничью на последних минутах

18 октября 2025, 15:01 | Обновлено 18 октября 2025, 16:24
Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рухом
ФК Кривбасс

Горячей обещала стать субботняя программа девятого тура украинской Премьер-лиги, ведь вершина турнирной таблицы в реальном режиме имела все шансы изменить свой вид неоднократно в течение семи часов напряженных футбольных противостояний. События начинались во Львове с игры между местным «Рухом», который, разумеется, на высокие места пока не претендует, и криворожским «Кривбассом», для которого конкуренция с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» с недавних пор стоит на повестке дня.

Интересная игра в городе Льва, где уже царит типичная осенняя погода для этого региона, поэтому, возможно, мяч и имел определенное ускорение на чрезмерно влажном газоне местного стадиона под небольшим дождем. Но команды на это вряд ли жаловались. Особенно хозяева поля, которые с первых минут побежали атаковать чужие ворота и едва не достигли желаемого быстрого мяча по итогам дальнего удара Притулы или попытки Клайвера головой замкнуть одну из многочисленных подач Копыны в этой игре. Однако первый не попал в ворота, а второй попал, но не в плоскость, а только в левую стойку.

А затем «Рух» в середине тайма пропустил одну из быстрых атак «Кривбасса». Парако еще в центре поля взялся ее строить передачей на правый фланг на ход Лину, и пока тот разыгрывал мяч с Мендозой, побежал под завершающую передачу левого вингера в центр чужого штрафного. Защита соперников за такими перемещениями нападающего банально не смогла проследить, поэтому удару никто не мог помешать.

Фишка гостей в этом матче заключалась в том, что команда Патрика ван Леувена могла атаковать очень умеренным количеством игроков и с большими интервалами, но ее реализация была на самом деле убийственной. Или же значительно лучше, чем у игроков «Руха», как минимум. В начале второго тайма мы сразу же в этом убедились, когда криворожцы еще и за счет прессинга Мендозы против Слюбика отвоевали себе мяч на чужой половине, после чего сразу пошла подача Бекаваца, которую после рикошета от защитника замкнул в центре штрафной Задерака.

Позже окажется, что этой умеренной активности гостей было вполне достаточно для того, чтобы получить полный комплект очков по итогам этой игры. Но не все было так однозначно. Как минимум, «Рух» провел действительно классные последние минуты матча, где был довольно близок к тому, чтобы этот матч вообще спасти для себя. Но с первой попытки Фаал все же воспользовался скидкой головой от Рунича на границе чужого вратарского, а вот с выходом на свидание с Маханьковым у форварда львовян дела пошли уже не так хорошо, поэтому его команда в итоге уступила.

В следующие выходные львовский «Рух» будет гостем в дерби против «Карпат», а криворожский «Кривбасс» поедет в киевское «Динамо».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Рунич – 6,5, Алмазбеков – 6,5, Подгурский – б/о, Эдсон – б/о, Сапуга – б/о.

«Кривбасс» (замены): Я. Шевченко – б/о, Дибанго – б/о.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Рух» – «Кривбасс» - 1:2

Голы: Фаал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53

Предупреждения: Копина, 51, Слюсар, 60, Лях, 78, Эдсон, 90+5 – Задерака, 29, Твердохлеб, 90+4, Араухо, 90+5

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Притула (Сапуга, 85), Слюсар (Подгурский, 76), Рейляну (Эдсон, 85) – Клайвер (Алмазбеков, 57), Фаал, Квасница (Рунич, 57).

«Кривбасс»: Маханьков – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо, Твердохлеб – Мендоза, Парако (Дибанго, 79), Лин (Я. Шевченко, 79).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев, Украина).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 23 (6) : 8 (4)
Угловые – 2 : 5
Оффсайды – 2 : 2

РУХ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов), асcист Василий Рунич.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс), асcист Глейкер Мендоса.
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
