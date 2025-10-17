Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
18.10.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 20:35
26
0

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смогут ли гости прервать свою безвыигрышную серию против львовян?

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 18 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 13:00.

Рух

Команда Ивана Федика наконец-то прервала свою семиматчевую серию поражений в чемпионате. Львовяне на выезде удивили «Колос» и увезли из Ковалевки три очка. Этот матч принес лишь положительные моменты: «Рух» впервые с 1-го тура забил два мяча в одной встрече и при этом не пропустил, что также произошло впервые в этом сезоне. Команда провела уверенную игру, ничем не уступая сопернику.

Как отметил главный тренер после матча, планомерная работа и улучшение командной игры начались только после закрытия трансферного окна, когда состав команды окончательно стабилизировался, а новички полностью влились в коллектив. Эти изменения уже заметны на поле. Львовяне недавно обыграли «Полесье» в Кубке, а теперь добыли важные очки в чемпионате, выбравшись с самого дна турнирной таблицы. Рано говорить о полном восхождении команды к середине таблицы, но уже заметны проблески в игре, которые вселяют надежду на сохранение места в элите этого сезона.

«Рух» может продлить свою беспроигрышную серию против «Кривбасса» — дома львовяне ещё ни разу не уступали сопернику, проведя три встречи.

Кривбасс


Кривбасс в предыдущем туре провёл первый домашний матч за долгое время. Соперником команды стал новичок Премьер-лиги — «Кудровка», с которой подопечные Патрика ван Леувена уверенно справились, победив со счётом 3:1. Игроки не сбавляли темп ни на секунду — их подгоняла вперёд поддержка родных трибун. Болельщики могли увидеть и больше забитых мячей, ведь моментов у хозяев было достаточно. Благодаря убедительной победе над «Кудровкой», Кривбасс поднялся в тройку лидеров и теперь делит очки с киевским «Динамо».

После матча, как подтвердил центральный защитник Бакари Конате, настроение в команде было отличным — игроки действуют как единое целое. Последняя домашняя победа стала для них дополнительным источником силы и мотивации. Криворожане демонстрируют яркий, атакующий футбол, который способен влюбить любого болельщика. Однако в обороне пока не всё идеально, и коллективу есть над чем работать, чтобы реально претендовать на высокие позиции.

К сожалению, матч с «Кудровкой» не обошёлся без потерь. Полузащитник Артур Микитишин повредил связки голеностопа и пройдет консервативное лечение, а также курс реабилитации на клубной базе под наблюдением медицинского штаба и реабилитологов ФК «Кривбасс». Повреждение вратаря Александра Кемкина оказалось менее серьёзным — в клубе рассчитывают, что он вскоре вернётся к тренировкам в общей группе после короткого периода восстановления.

Статистика встреч

В шести очных встречах между командами львовский «Рух» проиграл лишь один раз и одержал две победы. Три матча завершились вничью. Разница мячей также на стороне хозяев — 7:5. Криворожский «Кривбасс» не может победить своих соперников уже четыре встречи подряд.

Прогноз на противостояние

Хотя «Рух» прервал свою серию поражений в предыдущем туре, команды решают абсолютно противоположные задачи. Класс и уровень игроков заметно различаются, поэтому криворожский «Кривбасс» выйдет на поле исключительно за победой, чтобы продолжить восхождение в турнирной таблице.

Ориентировочные составы

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Рейляну, Слюсар, Притула, Клайвер, Квасница, Фаал.

«Кривбасс»: Маханьков, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Твердохлиб, Задерака, Мендоса, Бар Лин, Парако.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
18 октября 2025 -
13:00
Кривбасс
Победа Кривбасса 2.09
