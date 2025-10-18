Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кривбасс. Атакуют одни, а забили – другие. Видео голов (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 13:17 | Обновлено 18 октября 2025, 13:32
49
0

Рух – Кривбасс. Атакуют одни, а забили – другие. Видео голов (обновляется)

Команды играют матч 9 тура УПЛ

18 октября 2025, 13:17 | Обновлено 18 октября 2025, 13:32
49
0
Рух – Кривбасс. Атакуют одни, а забили – другие. Видео голов (обновляется)
ФК Рух.

Львовский Рух и криворожский Кривбасс играют матч девятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Львов-Арена» в городе льва.

Рух активнее начал поединок, и мог отрывать счет в игре усилиями бразильца Клайвера, но футболист попал в штангу. Кривбасс на старте матча больше защищается, но ищет свою игру, пытаясь выйти из обороны усилиями Мендозы. Но счёт во встрече открыли именно подопечные Ван Леувена. Мендоза прошел по флангу и отдал ассист на Парако, который и открыл счет во встрече.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Движение находится на 14 строчке с 6 баллами.

Рух – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Украинец хотел уйти из Шахтера из-за войны: «Он уговорил меня остаться»
Леоненко разнес Кравца после скандального интервью: «Он свалил в Испанию»
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Другие виды | 17 октября 2025, 17:58 0
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 07:15 19
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сломать «проклятье Пономарева» Туран уже не сумел, а как будет с «волками» в их логове?

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18.10.2025, 12:07
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 66
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
17.10.2025, 15:15 6
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
16.10.2025, 22:35
Теннис
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем