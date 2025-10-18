Рух – Кривбасс. Атакуют одни, а забили – другие. Видео голов (обновляется)

Львовский Рух и криворожский Кривбасс играют матч девятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Львов-Арена» в городе льва.

Рух активнее начал поединок, и мог отрывать счет в игре усилиями бразильца Клайвера, но футболист попал в штангу. Кривбасс на старте матча больше защищается, но ищет свою игру, пытаясь выйти из обороны усилиями Мендозы. Но счёт во встрече открыли именно подопечные Ван Леувена. Мендоза прошел по флангу и отдал ассист на Парако, который и открыл счет во встрече.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Движение находится на 14 строчке с 6 баллами.

Рух – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)