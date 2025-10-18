Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Кривбасс. Текстовая трансляция. LIVE
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 12:57 | Обновлено 18 октября 2025, 13:34
1

Рух – Кривбасс. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

Рух – Кривбасс. Текстовая трансляция. LIVE
УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Рух» – «Кривбасс» - 0:1

Голы: Парако, 23

Предупреждения: Задерака, 29

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Притула, Слюсар, Рейляну – Клайвер, Фаал, Квасница.

Запасные: Клименко, Ясинский, Кителло, Роман, Сапуга, Подгурский, Эдсон, Рунич, Алмазбеков, Касарда, Квас, Бойко.

«Кривбасс»: Маханьков – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо, Твердохлеб – Мендоза, Парако, Лин.

Запасные: Сычев, Хома, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменский, Гонсалез, Рохас, Мулык, Ндомбази, Мая, Дибанго.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев, Украина).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В субботу, 18-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 13:00.

Команда Патрика ван Леувен набрала неплохие обороты перед уходом на международный перерыв и даже поджимала «Шахтер» и «Динамо». Но сможет ли «Кривбасс» поддерживать такой темп и далее? Коллектив Ивана Федыка тем временем ушел на небольшой перерыв с первой победой со времен первого тура, поэтому серия из шести поражений кряду оборвалась. Новую, очевидно, «желто-черные» начинать не хотели бы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
18 октября 2025 -
13:00
Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс текстовая трансляция
