На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Ефим Конопля привлекает внимание «Севильи»
Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля может в скором времени сменить клубную прописку.
По информации испанских СМИ, на трансфер украинца претендует именитый испанский клуб «Севилья». Андалусийцы могут этим летом распрощаться сразу с двумя левыми фулбеками – Хуанлу Санчесом и Хосе Анхелем Кармоном. Именно Конопля является одним из кандидатов на их замену.
В этом сезоне на счету Конопли 5 матчей, один гол и две голевые передачи.
Контракт Конопля с «горняками» действует до лета 2026 года. Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».
