На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, на трансфер украинца претендует именитый испанский клуб «Севилья». Андалусийцы могут этим летом распрощаться сразу с двумя левыми фулбеками – Хуанлу Санчесом и Хосе Анхелем Кармоном. Именно Конопля является одним из кандидатов на их замену.

В этом сезоне на счету Конопли 5 матчей, один гол и две голевые передачи.

Контракт Конопля с «горняками» действует до лета 2026 года. Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».