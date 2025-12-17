Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовят выгодный контракт. Два клуба Бундеслиги хотят подписать Миколенко
Германия
17 декабря 2025, 15:41 |
525
0

Готовят выгодный контракт. Два клуба Бундеслиги хотят подписать Миколенко

Украинский защитник пользуется спросом в Германии

17 декабря 2025, 15:41 |
525
0
Готовят выгодный контракт. Два клуба Бундеслиги хотят подписать Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает TeamTalk.

По информации источника, английский клуб хочет сохранить 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» и уже начал переговоры с ним о продлении его контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

Однако заинтересованность в подписании украинца также проявляют «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «РБ Лейпциг». Первый из этих клубов даже готов предложить Виталию выгодный в финансовом плане контракт.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.

По теме:
Канониры и два преследователя. Как выглядит турнирная таблица АПЛ
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Будет играть с другим украинцем. Рома хочет обменять Довбика в клуб АПЛ
Виталий Миколенко Эвертон Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии
Футбол | 17 декабря 2025, 09:33 4
Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии
Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии

Впрочем, далеко не факт, что боссы «желто-черных» зимой пойдут на смену тренерского штаба

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 97
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
Футбол | 17.12.2025, 14:55
Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
15.12.2025, 17:06
Волейбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 12
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
16.12.2025, 09:10 22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем