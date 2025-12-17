Готовят выгодный контракт. Два клуба Бундеслиги хотят подписать Миколенко
Украинский защитник пользуется спросом в Германии
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает TeamTalk.
По информации источника, английский клуб хочет сохранить 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» и уже начал переговоры с ним о продлении его контракта, который рассчитан до лета 2026 года.
Однако заинтересованность в подписании украинца также проявляют «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «РБ Лейпциг». Первый из этих клубов даже готов предложить Виталию выгодный в финансовом плане контракт.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.
