Готовят выгодный контракт. Два клуба Бундеслиги хотят подписать Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает TeamTalk.

По информации источника, английский клуб хочет сохранить 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» и уже начал переговоры с ним о продлении его контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

Однако заинтересованность в подписании украинца также проявляют «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «РБ Лейпциг». Первый из этих клубов даже готов предложить Виталию выгодный в финансовом плане контракт.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.