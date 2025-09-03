ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании румынского нападающего клуба «Крайова» Владислава Бленуце.

Отмечается, что контракт с 23-летним футболистом будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

Футбольную карьеру Бленуце начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба «Пескара», где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B. В составе «Пескары» провел 6 матчей.

В сентябре 2022 года перешел в ФК «Университета Крайова 1948» на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом. В сезоне 2023/2024 Владислав сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов. В сезоне 2024/2025 на правах аренды выступал за «Университета Клуж», где провел 37 матчей и отличился 12 голами.

На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U-20 и U-21.

В течение последних 24 часов «Динамо» также объявило о подписании Алиу Тиаре и Василия Буртника.