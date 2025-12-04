ОЛЕЙНИКОВА: «Вы бы фотографировались с тем, кто поддерживал Гитлера?»

Украинская теннисистка Александра Олейникова в своем Instagram опубликовала эмоциональное послание всему адекватному миру, рассказав о ситуации, которая случилась с ней на турнире WTA 125 в Кито (Эквадор):

«Знаете, что больнее всего? Когда пытаешься сказать: «этот человек поддерживает войну», – а все просто игнорируют. Вот что произошло.

Турнир организовал для игроков экскурсию по центру Кито – и я благодарна за это, город действительно красивый. Но глобальная проблема остается: россиянам все еще разрешают участвовать в турнирах. Лично я не могу это изменить, но я твердо верю, что им не должно быть позволено принимать участие в спортивных соревнованиях во время войны.

Во время экскурсии, кроме меня и остальных игроков, была одна россиянка. Я заранее сказала, что не буду фотографироваться с ней. Когда я отказалась присоединиться к общей фотографии, и кто-то спросил «почему?», я ответила прямо: «я не фотографируюсь с российскими фашистами».

Кто-нибудь спросил, что я имела в виду? Кто-нибудь проявил поддержку? Нет. Все сделали вид, будто я вообще ничего не сказала.

Теперь я хочу спросить своих коллег: Вы бы фотографировались с человеком, который поддерживал Гитлера, делая вид, что все в порядке? Массовые убийства – это трагедия только тогда, когда они не касаются украинцев?

И еще к коллегам из Европы: если бы не украинцы, которые воюют сегодня, война уже была бы в ваших собственных странах, и российские солдаты уничтожали бы ваши города.

Я вас не обвиняю – но как еще мне объяснить, что эти люди поддерживают и финансируют убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Украины? И как вы не понимаете, что они были бы точно так же рады оккупировать ваши страны, если бы получили шанс – так же, как они сейчас празднуют агрессию против Украины.

Но просто нет чувства хуже, чем видеть трагедии каждый день, у которых есть ясная причина – агрессия, поддерживаемая русскими (включая российских спортсменов) – и пытаться как-то донести это, в то время как все делают вид, будто ты ничего не сказал. Надеюсь, вам никогда не придется это пережить».

Олейникова в Кито добралась до второго раунда, где в трех сетах потерпела поражение от Полоны Херцог.