Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОЛЕЙНИКОВА: «Вы бы фотографировались с тем, кто поддерживал Гитлера?»
WTA
04 декабря 2025, 19:01 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:04
884
2

ОЛЕЙНИКОВА: «Вы бы фотографировались с тем, кто поддерживал Гитлера?»

Александра опубликовала эмоциональное обращение в сториз, призвав всех открыть глаза

04 декабря 2025, 19:01 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:04
884
2 Comments
ОЛЕЙНИКОВА: «Вы бы фотографировались с тем, кто поддерживал Гитлера?»
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова в своем Instagram опубликовала эмоциональное послание всему адекватному миру, рассказав о ситуации, которая случилась с ней на турнире WTA 125 в Кито (Эквадор):

«Знаете, что больнее всего? Когда пытаешься сказать: «этот человек поддерживает войну», – а все просто игнорируют. Вот что произошло.

Турнир организовал для игроков экскурсию по центру Кито – и я благодарна за это, город действительно красивый. Но глобальная проблема остается: россиянам все еще разрешают участвовать в турнирах. Лично я не могу это изменить, но я твердо верю, что им не должно быть позволено принимать участие в спортивных соревнованиях во время войны.

Во время экскурсии, кроме меня и остальных игроков, была одна россиянка. Я заранее сказала, что не буду фотографироваться с ней. Когда я отказалась присоединиться к общей фотографии, и кто-то спросил «почему?», я ответила прямо: «я не фотографируюсь с российскими фашистами».

Кто-нибудь спросил, что я имела в виду? Кто-нибудь проявил поддержку? Нет. Все сделали вид, будто я вообще ничего не сказала.

Теперь я хочу спросить своих коллег: Вы бы фотографировались с человеком, который поддерживал Гитлера, делая вид, что все в порядке? Массовые убийства – это трагедия только тогда, когда они не касаются украинцев?

И еще к коллегам из Европы: если бы не украинцы, которые воюют сегодня, война уже была бы в ваших собственных странах, и российские солдаты уничтожали бы ваши города.

Я вас не обвиняю – но как еще мне объяснить, что эти люди поддерживают и финансируют убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Украины? И как вы не понимаете, что они были бы точно так же рады оккупировать ваши страны, если бы получили шанс – так же, как они сейчас празднуют агрессию против Украины.

Но просто нет чувства хуже, чем видеть трагедии каждый день, у которых есть ясная причина – агрессия, поддерживаемая русскими (включая российских спортсменов) – и пытаться как-то донести это, в то время как все делают вид, будто ты ничего не сказал. Надеюсь, вам никогда не придется это пережить».

Олейникова в Кито добралась до второго раунда, где в трех сетах потерпела поражение от Полоны Херцог.

По теме:
Тренер Лыскун: «Где сломалась ее проукраинская позиция? Ничего не видели»
Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
Александра Олейникова российско-украинская война Адольф Гитлер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Суркисов – проблемы? Прошли обыски
Футбол | 04 декабря 2025, 16:43 22
Источник: у Суркисов – проблемы? Прошли обыски
Источник: у Суркисов – проблемы? Прошли обыски

Подразделение НПУ посетило А-Банк

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04 декабря 2025, 05:55 5
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Олейникова не сумела переиграть экс-35-ю ракетку на турнире WTA 125 в Кито
Теннис | 03.12.2025, 19:43
Олейникова не сумела переиграть экс-35-ю ракетку на турнире WTA 125 в Кито
Олейникова не сумела переиграть экс-35-ю ракетку на турнире WTA 125 в Кито
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Гітлер капут, Нетаньягу капут.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 10
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 6
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем