Олейникова не сумела переиграть экс-35-ю ракетку на турнире WTA 125 в Кито

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 96) завершил выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кито, Эквадор.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла бывшей 35-й ракетке мира Полоне Херцог (Словения, WTA 672) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 125 Кито. Грунт, 1/8 финала

Полона Херцог (Словения) – Александра Олейникова (Украина) [2] – 4:6, 6:3, 6:3

Олейникова провела четвертое очное противостояние против Херцог и потерпела третье поражение. Двумя неделями ранее Александра прошла Полону на соревнований идентичной категории в Колине.

Олейникова на кортах Кито успел одолеть Мартину Колменью. Херцог в четвертьфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Эльвины Калиевой.