WTA
03 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:46
495
5

Олейникова не сумела переиграть экс-35-ю ракетку на турнире WTA 125 в Кито

Александра в трех сетах уступила Полоне Херцог в матче 1/8 финала соревнований в Эквадоре

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 96) завершил выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кито, Эквадор.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла бывшей 35-й ракетке мира Полоне Херцог (Словения, WTA 672) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 125 Кито. Грунт, 1/8 финала

Полона Херцог (Словения) – Александра Олейникова (Украина) [2] – 4:6, 6:3, 6:3

Олейникова провела четвертое очное противостояние против Херцог и потерпела третье поражение. Двумя неделями ранее Александра прошла Полону на соревнований идентичной категории в Колине.

Олейникова на кортах Кито успел одолеть Мартину Колменью. Херцог в четвертьфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Эльвины Калиевой.

Александра Олейникова Полона Херцог
introvert
Поганенько Саша сьогодні виглядала, мінімум думки і купа технічного браку. Мабуть, дійсно пора відпочити.
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Вцілому непоганий тур по Латинській Америці провела Саня. Головне - здобула очковий доробок, що забезпечує їй старт в основі АО. Тепер важливо добре відпочити і трохи потренуватись на харді, який вона дуже не любить.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex Bond
Не зрозуміло навіщо їй взагалі той Австраліан опен, якщо вона на харді не грає, та й не готується по факту до нього
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
