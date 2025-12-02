Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 декабря 2025, 19:40 |
273
0

Александра на кортах Кито в трех сетах одолела 478-ю ракетку мира Мартину Колменью

Олейникова стартовала на турнире WTA 125 в Эквадоре с непростой победы
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 96) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Кито, Эквадор.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла Мартину Колменью (Италия, WTA 478) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 125 Кито. Грунт, 1/16 финала

Мартина Колменья (Италия) [Q] – Александра Олейникова (Украина) [2] – 3:6, 6:3, 3:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Колменьи. Александра взяла реванш у Мартины за поражение пятилетней давности на 15-тысячнике в Ираклионе.

Александра во втором круге соревнований в Кито встретится с представительницей Словении Полоной Херцог (WTA 672). В личных встречах счет 2:1 в пользу Полоны – свою единственную победу над Херцог Олейникова добыла 21 ноября в четвертьфинале турнира WTA 125 в Колине, где в итоге взяла трофей.

Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
