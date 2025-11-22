Олейникова впервые одолела Херцог и вышла в полуфинал турнира в Колине

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Колине, Чили.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Полону Херцог (Словения, WTA 884), которая в свое время занимала 35-е место в рейтинге WTA. Александра справилась с оппоненткой за 1 час и 47 минут.

WTA 125 Колина. Грунт, 1/4 финала

Полона Херцог (Словения) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 3:6, 6:7 (4:7)

Олейникова в третий раз сыграла против Херцог и впервые добыла победу. В 2024 году Александра дважды уступила Полоне на 35-тысячниках в Анталье, Турция.

Олейникова в Колине также уже успела пройти Элизабет Мандлик и Саду Нахиману. Ее следующей оппоненткой будет 17-летняя чешка Лаура Самсон. В середине июля Александра одолела Лауру в четвертьфинале соревнований ITF W75 в Гааге, где в итоге взяла трофей.

Олейникова продлила винстрик до восьми поединков. 9 ноября она стала чемпионкой турнира WTA 125 в аргентинском Тукумане.

Александра в пятый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории WTA 125 (все пять – в 2025 году). Олейникова поборется за выход в третий финал. Помимо вышеупомянутого трофея в Тукумане, в сентября Александра стала победительницей на кортах Толентино, Италия.

WTA 125 Колина. Пары 1/2 финала

Лаура Самсон – Александра Олейникова [5]

Леолия Жанжан [3] – Майяр Шериф [2]