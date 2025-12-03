Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба «Динамо» Игорь Суркис решил не назначать новым тренером «Динамо» наставника из отечественного чемпионата.

По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис не хочет назначать тренера из УПЛ, а главной причиной такого решения является зависимость от агентских структур почти всех тренеров УПЛ.

Президент «Динамо» не хочет, чтобы агенты влияли на развитие игроков и на их игровое время в клубе.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».