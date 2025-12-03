Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 08:42 |
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент клуба «Динамо» Игорь Суркис решил не назначать новым тренером «Динамо» наставника из отечественного чемпионата.

По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис не хочет назначать тренера из УПЛ, а главной причиной такого решения является зависимость от агентских структур почти всех тренеров УПЛ.

Президент «Динамо» не хочет, чтобы агенты влияли на развитие игроков и на их игровое время в клубе.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

По теме:
ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове
ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне
Тренер Эпицентра: «Динамо большие деньги заплатило за него, но...»
Игорь Суркис Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Перець
Леоненко, Мілевський ,Алієв тільки так будуть перемагати
Prokop_Andriy
а як же якесь динамівське серце, невже Суркіс відійде від своїх стандартів
movkli
агентозалежність = шаблієзалежність
Фанькин кот
Миля. Он белорус.
Дмитрий Семенюк
Ігор Йовічевіч
Battersea
Остаётся Сьомина вернуть
