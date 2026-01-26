Стал известен стартовый состав сборной Украины U-16 на игру с Чехией U-16

26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) проводит первый матч международного товарищеского турнира

Матч Украина U-16 – Чехия U-16 начинается в 11:00 по Киеву.

Всего в течение учебно-тренировочного сбора сине-желтые проведут три матча: два – в этом турнире (28 января сыграют против Турции U-16).

А еще один товарищеский поединок пройдет 31 января, спарринг-партнер в котором уточняется.

