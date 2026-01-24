Супергол Зубкова, победный матч Забарного, успех Свитолиной, золото Ларкова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 января.

Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу

Команда Текке обыграла «Касымпашу»

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Зубков забил супергол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Турции

Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A

Нерадзурри разгромили соперников со счетом 6:2 в 22-м туре чемпионата Италии

90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер

Единственный гол в матче забил Баркола

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции

Рафа Силва вернулся в почти родной клуб

Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25

Форвард из ДР Конго Афимико Пулулу может продолжить карьеру в киевском клубе

Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру

Форвард сборной Португалии намерен повесить бутсы на гвоздь в возрасте 42 лет

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда

Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ

Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место

Ларков выиграл юниорский ЧМ-2026 по снукеру и получил путевку в Мировой тур

В финале 16-летний украинец обыграл китайца Ван Синьбо

Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте

Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций