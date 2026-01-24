Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
Супергол Зубкова, победный матч Забарного, успех Свитолиной, золото Ларкова

Главные новости за 23 января на Sport.ua

Супергол Зубкова, победный матч Забарного, успех Свитолиной, золото Ларкова
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 января.

Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Команда Текке обыграла «Касымпашу»

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Зубков забил супергол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Турции

Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A
Нерадзурри разгромили соперников со счетом 6:2 в 22-м туре чемпионата Италии

90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Единственный гол в матче забил Баркола

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции
Рафа Силва вернулся в почти родной клуб

Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Форвард из ДР Конго Афимико Пулулу может продолжить карьеру в киевском клубе

Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру
Форвард сборной Португалии намерен повесить бутсы на гвоздь в возрасте 42 лет

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда

Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место

Ларков выиграл юниорский ЧМ-2026 по снукеру и получил путевку в Мировой тур
В финале 16-летний украинец обыграл китайца Ван Синьбо

Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте
Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций

главные новости
