Супергол Зубкова, победный матч Забарного, успех Свитолиной, золото Ларкова
Главные новости за 23 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 января.
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Команда Текке обыграла «Касымпашу»
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Зубков забил супергол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Турции
Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A
Нерадзурри разгромили соперников со счетом 6:2 в 22-м туре чемпионата Италии
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Единственный гол в матче забил Баркола
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции
Рафа Силва вернулся в почти родной клуб
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Форвард из ДР Конго Афимико Пулулу может продолжить карьеру в киевском клубе
Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру
Форвард сборной Португалии намерен повесить бутсы на гвоздь в возрасте 42 лет
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место
Ларков выиграл юниорский ЧМ-2026 по снукеру и получил путевку в Мировой тур
В финале 16-летний украинец обыграл китайца Ван Синьбо
Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте
Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций
