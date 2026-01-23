Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру
Форвард сборной Португалии намерен повесить бутсы на гвоздь в возрасте 42 лет
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру после сезона 2026/27, когда истечет срок его контракта с нынешнем клубом.
По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, представитель Саудовской Аравии не планирует продлевать сотрудничество с португальским футболистом, а сам игрок не намерен искать новые вызовы.
Единственная цель, которую преследует Криштиану – достигнуть отметки в 1 000 забитых голов в карьере. На данный момент в активе 40-летнего футболиста 960 результативных ударов.
Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.
В активе Криштиану – 226 игры и 143 гола в составе сборной Португалии. Трансферная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo could RETIRE next year, potentially ending his Al-Nassr spell and legendary football career in 2027, per Ben Jacobs:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 23, 2026
• He would play his last World Cup in summer 2026
• His final club season could be 2026/27
• He would retire with 5 Ballon… pic.twitter.com/1t7uNQg90d
