Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру после сезона 2026/27, когда истечет срок его контракта с нынешнем клубом.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, представитель Саудовской Аравии не планирует продлевать сотрудничество с португальским футболистом, а сам игрок не намерен искать новые вызовы.

Единственная цель, которую преследует Криштиану – достигнуть отметки в 1 000 забитых голов в карьере. На данный момент в активе 40-летнего футболиста 960 результативных ударов.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

В активе Криштиану – 226 игры и 143 гола в составе сборной Португалии. Трансферная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.