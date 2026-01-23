Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру
Саудовская Аравия
23 января 2026, 10:39
Уйдет легенда. Роналду определился, когда завершит профессиональную карьеру

Форвард сборной Португалии намерен повесить бутсы на гвоздь в возрасте 42 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру после сезона 2026/27, когда истечет срок его контракта с нынешнем клубом.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, представитель Саудовской Аравии не планирует продлевать сотрудничество с португальским футболистом, а сам игрок не намерен искать новые вызовы.

Единственная цель, которую преследует Криштиану – достигнуть отметки в 1 000 забитых голов в карьере. На данный момент в активе 40-летнего футболиста 960 результативных ударов.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

В активе Криштиану – 226 игры и 143 гола в составе сборной Португалии. Трансферная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.

чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Бен Джейкобс завершение карьеры
Николай Тытюк
