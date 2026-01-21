40-летний португальский форвард Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Криштиану поразил ворота Дамака на 50-й минуте поединка и сделал счет 2:0 в пользу команды Аль-Наср. Ассист на КриРо отдал еще один португалец Жоау Феликс.

Роналду оформил 960-й гол в карьере. До заветной тысячи осталось всего 40 мячей.

Для Криштиану это 16-й мяч в текущем сезоне национального первенства Саудовской Аравии. Роналду возглавляет гонку бомбардиров, на его счету также одна голевая передача.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса