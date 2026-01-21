Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Саудовская Аравия
21 января 2026, 20:50 | Обновлено 21 января 2026, 20:52
508
3

ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса

Криштиану поразил ворота команды Дамак на 50-й минуте матча 17-го тура чемпионата СА

21 января 2026, 20:50 | Обновлено 21 января 2026, 20:52
508
3 Comments
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний португальский форвард Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Криштиану поразил ворота Дамака на 50-й минуте поединка и сделал счет 2:0 в пользу команды Аль-Наср. Ассист на КриРо отдал еще один португалец Жоау Феликс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роналду оформил 960-й гол в карьере. До заветной тысячи осталось всего 40 мячей.

Для Криштиану это 16-й мяч в текущем сезоне национального первенства Саудовской Аравии. Роналду возглавляет гонку бомбардиров, на его счету также одна голевая передача.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса

По теме:
ВИДЕО. Ванат претендует еще на одну награду от Ла Лиги в январе
ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением
Колос – Висла – 0:0. Штанги пришли на помощь. Видеообзор матча
Криштиану Роналду видео голов и обзор Жоау Феликс чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21 января 2026, 11:39 1
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины

Болденков, Панчишин, Рогачев, Оробец, Ныч, Петько и Непейпиев покинули ФК «Феникс-Мариуполь»

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»

Украинец выделил Тайсона Фьюри

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 20:44
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Футбол | 21.01.2026, 16:22
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
І як він забив????!!! Де відео!!!! Дрочите на рашистську Тєлєгу!!!!🤬🤬🤬
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем