ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции

«Бенфика» сообщила на официальных страницах клуба о возвращении Рафа Силвы.

32-летний атакующий полузащитник перешел к «орлам» из «Бешикташа», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 5 млн евро.

Рафа уже выступал за «Бенфику» с 2016 по 2024 гг., проведя в составе лиссабонцев 8 сезонов. За это время он сыграл 326 поединков, в которых забил 94 гола и завоевал 7 трофеев: 3 чемпионства, 1 Кубок и 3 Суперкубка Португалии.

После перехода из «Бенфики» в «Бешикташ» в 2024/25 Силва забил 23 гола в 64 матчах.

До первого этапа карьеры в «Бенфике» португальский нападающий сыграл 127 матчей за «Брагу» в период с 2013 по 2016 год, забив 26 голов.

Дебютировал на взрослом уровне Рафа в составе «Фаренсе», за который сыграл 47 матчей и забил 11 голов в сезоне 2012/13.