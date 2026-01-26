Второй после Пирло. Малиновский продолжает покорять чемпионат Италии
Полузащитник сборной Украины помог «Дженоа» совершить камбек в противостоянии против «Болоньи»
В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Дженоа» и «Болонья». Подопечные Даниэле де Росси совершили невероятный камбек, одолев соперника со счетом 3:2.
Одним из героев этой встречи стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который поразил ворота «Болоньи» на 62-й минуте красивым ударом со штрафного.
По данным статистического портала OptaPaolo, опытный 32-летний футболист стал вторым игроком, начиная с сезона 2004/05 по проценту забитых голов из-за пределов штрафной площади.
Малиновский отправил в ворота соперника 20 дальних ударов из 30 мячей (67%), которые он имеет в своем активе за время выступлений в Серии А.
По этому показателю полузащитник занимает второе место в истории итальянского чемпионата, уступая только легендарному Андреа Пирло (77% – 24/31).
В нынешнем сезоне Руслан провел 21 матч на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. «Дженоа», набрав 23 балла, разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице.
67% - Among players with 20+ goals scored in #SerieA since the league returned to a 20-team format (from 2004/05), only Andrea Pirlo (77% – 24/31) has scored a higher percentage of goals from outside the box than Ruslan #Malinovskyi (67% – 20/30). Sharpshooter. pic.twitter.com/9m287h6D4j— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серена Уильямс рассматривает такую возможность
25 января состоялось четыре матча группового этапа чемпионата Европы