Второй после Пирло. Малиновский продолжает покорять чемпионат Италии

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Дженоа» и «Болонья». Подопечные Даниэле де Росси совершили невероятный камбек, одолев соперника со счетом 3:2.

Одним из героев этой встречи стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который поразил ворота «Болоньи» на 62-й минуте красивым ударом со штрафного.

По данным статистического портала OptaPaolo, опытный 32-летний футболист стал вторым игроком, начиная с сезона 2004/05 по проценту забитых голов из-за пределов штрафной площади.

Малиновский отправил в ворота соперника 20 дальних ударов из 30 мячей (67%), которые он имеет в своем активе за время выступлений в Серии А.

По этому показателю полузащитник занимает второе место в истории итальянского чемпионата, уступая только легендарному Андреа Пирло (77% – 24/31).

В нынешнем сезоне Руслан провел 21 матч на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. «Дженоа», набрав 23 балла, разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице.