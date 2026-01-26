Защитник Вереса рассказал о жестком разговоре в раздевалке команды
Семен Вовченко прокомментировал первую победу на турецком сборе
Один из ведущих игроков «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать верх на зарубежном этапе подготовки над киргизской «Азией» – 2:0.
«После обидного поражения в предыдущем спарринге с «Богемианс 1905», когда мы вели – 3:0, но умудрились проиграть, в расположении команды состоялся серьезный мужской разговор. Хорошо, что такая ситуация произошла не в официальном матче, и мы сошлись на том, что больше так расслабляться не стоит.
Но уже спарринг с «Азией» подтвердил, что этот «разбор полетов» пошел на пользу. Нам очень хотелось реабилитироваться, и это удалось сделать. Были очень мотивированы. Счет по игре – могли довести дело и до разгрома, и, на мой взгляд, еще важнее, что не пропустили. Все же на этой стадии подготовки главное – качественно поработать над физическими кондициями, а уже в мартовских поединках в Турции отрабатывать состав и шлифовать комбинации».
Ранее игрок «Вереса» Виталий Бойко подвел итог победного для ровенского клуба спарринга с «Азией».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Хома стал «моряком»
Футболист продлил соглашение с киевлянами