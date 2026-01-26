Защитник Вереса рассказал о жестком разговоре в раздевалке команды

Один из ведущих игроков «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать верх на зарубежном этапе подготовки над киргизской «Азией» – 2:0.

«После обидного поражения в предыдущем спарринге с «Богемианс 1905», когда мы вели – 3:0, но умудрились проиграть, в расположении команды состоялся серьезный мужской разговор. Хорошо, что такая ситуация произошла не в официальном матче, и мы сошлись на том, что больше так расслабляться не стоит.

Но уже спарринг с «Азией» подтвердил, что этот «разбор полетов» пошел на пользу. Нам очень хотелось реабилитироваться, и это удалось сделать. Были очень мотивированы. Счет по игре – могли довести дело и до разгрома, и, на мой взгляд, еще важнее, что не пропустили. Все же на этой стадии подготовки главное – качественно поработать над физическими кондициями, а уже в мартовских поединках в Турции отрабатывать состав и шлифовать комбинации».