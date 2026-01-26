Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Португалия
Лиссабонский клуб разгромил ФК «Эштрела Амадора» в матче 19-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу лиссабонской команды в матче с «Эштрела Амадора», который состоялся 25 января.

«Я думаю, что второй тайм был успешным, а первый более доминирующим. Думаю, что, не показав блестящей игры в первом тайме, мы создали две или три очень хорошие возможности для взятия ворот, особенно момент с Аурснесом, который возник с позиции, обычно заканчивающейся голом.

Мы достигли своей цели – победы. Наша вторая цель – сыграть качественно, и хотя мы не показали потрясающую игру, я думаю, что сыграли хорошо. Конечно, я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам, которые провели много минут на поле, но я не могу дать им всем отдых.

После того, как мы начали скапливать больше игроков в центре поля, сопернику стало трудно, потому что в начале игры только Судаков играл в этой зоне.

После выхода Баррейро, у нас появилась возможность отправить сразу троих в цент – Престианни, Кабрал, Судаков – и я думаю, именно отсюда и возникла наша лавина атак во втором тайме», – подытожил Моуриньо.

После 19 туров «Бенфика» набрала 45 баллов и разместилась на третьей позиции, отставая от лидера на семь пунктов. В следующем матче, который состоится 28 января, «орлы» сыграют против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 18 17 1 0 37 - 4 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора 52
2 Спортинг Лиссабон 19 15 3 1 52 - 10 01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 48
3 Бенфика 19 13 6 0 42 - 11 01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау 45
4 Брага 19 9 6 4 37 - 18 02.02.26 20:45 АВС - Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага 33
5 Жил Висенте 18 8 7 3 24 - 13 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте 31
6 Морейренсе 19 9 3 7 26 - 26 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе 30
7 Фамаликау 19 8 5 6 24 - 14 01.02.26 17:30 Жил Висенте - Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау 29
8 Эшторил 19 7 5 7 37 - 31 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага 26
9 Витория Гимараеш 19 7 4 8 20 - 27 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 25
10 Алверка 19 7 2 10 19 - 33 31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту 23
11 Насьонал 19 5 5 9 26 - 28 01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал 20
12 Риу Аве 19 4 8 7 22 - 35 31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве 20
13 Эштрела Амадора 19 4 7 8 23 - 36 31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе 19
14 Санта Клара 19 4 5 10 14 - 21 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
15 Арока 19 4 5 10 20 - 44 31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
16 Каза Пия 19 3 6 10 20 - 38 02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия 15
17 Тондела 19 3 3 13 12 - 33 01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия 12
18 АВС 19 0 5 14 14 - 47 02.02.26 20:45 АВС - Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал 5
Полная таблица

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Эштрела Амадора Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Николай Тытюк Источник: ФК Бенфика
