Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Лиссабонский клуб разгромил ФК «Эштрела Амадора» в матче 19-го тура чемпионата Португалии
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу лиссабонской команды в матче с «Эштрела Амадора», который состоялся 25 января.
«Я думаю, что второй тайм был успешным, а первый более доминирующим. Думаю, что, не показав блестящей игры в первом тайме, мы создали две или три очень хорошие возможности для взятия ворот, особенно момент с Аурснесом, который возник с позиции, обычно заканчивающейся голом.
Мы достигли своей цели – победы. Наша вторая цель – сыграть качественно, и хотя мы не показали потрясающую игру, я думаю, что сыграли хорошо. Конечно, я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам, которые провели много минут на поле, но я не могу дать им всем отдых.
После того, как мы начали скапливать больше игроков в центре поля, сопернику стало трудно, потому что в начале игры только Судаков играл в этой зоне.
После выхода Баррейро, у нас появилась возможность отправить сразу троих в цент – Престианни, Кабрал, Судаков – и я думаю, именно отсюда и возникла наша лавина атак во втором тайме», – подытожил Моуриньо.
После 19 туров «Бенфика» набрала 45 баллов и разместилась на третьей позиции, отставая от лидера на семь пунктов. В следующем матче, который состоится 28 января, «орлы» сыграют против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
Турнирная таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|18
|17
|1
|0
|37 - 4
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора
|52
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|15
|3
|1
|52 - 10
|01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон
|48
|3
|Бенфика
|19
|13
|6
|0
|42 - 11
|01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау
|45
|4
|Брага
|19
|9
|6
|4
|37 - 18
|02.02.26 20:45 АВС - Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага
|33
|5
|Жил Висенте
|18
|8
|7
|3
|24 - 13
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте
|31
|6
|Морейренсе
|19
|9
|3
|7
|26 - 26
|30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе
|30
|7
|Фамаликау
|19
|8
|5
|6
|24 - 14
|01.02.26 17:30 Жил Висенте - Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау
|29
|8
|Эшторил
|19
|7
|5
|7
|37 - 31
|31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага
|26
|9
|Витория Гимараеш
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон
|25
|10
|Алверка
|19
|7
|2
|10
|19 - 33
|31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту
|23
|11
|Насьонал
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал
|20
|12
|Риу Аве
|19
|4
|8
|7
|22 - 35
|31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве
|20
|13
|Эштрела Амадора
|19
|4
|7
|8
|23 - 36
|31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе
|19
|14
|Санта Клара
|19
|4
|5
|10
|14 - 21
|31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока
|17
|15
|Арока
|19
|4
|5
|10
|20 - 44
|31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока
|17
|16
|Каза Пия
|19
|3
|6
|10
|20 - 38
|02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия
|15
|17
|Тондела
|19
|3
|3
|13
|12 - 33
|01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия
|12
|18
|АВС
|19
|0
|5
|14
|14 - 47
|02.02.26 20:45 АВС - Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал
|5
