Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
Германия
22 января 2026, 17:35 | Обновлено 22 января 2026, 17:53
910
0

ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу

Джеко выбрал Шальке

22 января 2026, 17:35 | Обновлено 22 января 2026, 17:53
910
0
ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
ФК Шальке

Клуб Шальке объявил о подписании контракта с форвардом Эдином Джеко, который покинул состав Фиорентины и вернулся в чемпионат Германии.

Контракт 39-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на один год. Шальке сейчас лидирует во второй Бундеслиге и является претендентом на возвращение в элиту.

В Германии Джеко успешно выступал за Вольфсбург.

В нынешнем сезоне босниец забил 2 гола в 18 матчах.

По теме:
Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником
Артета принял решение. Зинченко и еще два футболиста покинут Арсенал
Есть предложение. Шахтер продвигается в переговорах по трансферу Робсона
Эдин Джеко Шальке Фиорентина трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 6
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Теннис | 21.01.2026, 21:15
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Футбол | 22.01.2026, 15:46
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 4
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем