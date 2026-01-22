ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу

Клуб Шальке объявил о подписании контракта с форвардом Эдином Джеко, который покинул состав Фиорентины и вернулся в чемпионат Германии.

Контракт 39-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на один год. Шальке сейчас лидирует во второй Бундеслиге и является претендентом на возвращение в элиту.

В Германии Джеко успешно выступал за Вольфсбург.

В нынешнем сезоне босниец забил 2 гола в 18 матчах.