ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
Джеко выбрал Шальке
Клуб Шальке объявил о подписании контракта с форвардом Эдином Джеко, который покинул состав Фиорентины и вернулся в чемпионат Германии.
Контракт 39-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на один год. Шальке сейчас лидирует во второй Бундеслиге и является претендентом на возвращение в элиту.
В Германии Джеко успешно выступал за Вольфсбург.
В нынешнем сезоне босниец забил 2 гола в 18 матчах.
