Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный получил положительные отзывы во Франции после матча 19-го тура Лиги 1 против «Осера», в котором парижане одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Французское издание L'Equipe охарактеризовало выступление украинца как «возрождение». Забарный провел на поле весь поединок, продемонстрировав уверенную игру в обороне, отдал 90% точных передач, нанес один удар и один раз успешно пошел в дриблинг, получив оценки выше средних.

Напомним, после поражения от «Спортинга» в Лиге чемпионов украинец подвергся жесткой критике, однако теперь во Франции считают, что она пошла футболисту на пользу.