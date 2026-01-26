Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
26 января 2026, 05:42 |
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ

Украинца похвалили за последний матч против «Осера»

Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный получил положительные отзывы во Франции после матча 19-го тура Лиги 1 против «Осера», в котором парижане одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Французское издание L'Equipe охарактеризовало выступление украинца как «возрождение». Забарный провел на поле весь поединок, продемонстрировав уверенную игру в обороне, отдал 90% точных передач, нанес один удар и один раз успешно пошел в дриблинг, получив оценки выше средних.

Напомним, после поражения от «Спортинга» в Лиге чемпионов украинец подвергся жесткой критике, однако теперь во Франции считают, что она пошла футболисту на пользу.

Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Lesovij7
Було видно що трохи нервував, але молодець
