Фиаско футзальной сборной, тур Лиги Европы, золото ЮЧЕ по биатлону

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 января.

1. Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении

Армяне совершили камбек в матче и забрали три очка

2A. Таблица Лиги Европы. Итоги дня: 19 команд гарантировали себе плей-офф

Лион и Астон Вилла с 18 очками досрочно вышли в 1/8 финала напрямую

2B. Лига Европы. Первый блок матчей: минимальные победы Лиона и Астон Виллы

Обе команды набрали по 18 очков и возглавляют турнирную таблицу

3A. Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы

Дубль оформил Николо Пизилли, забив голы на 40-й и 90+3 минутах

3B. Ноттингем не забил пенальти и с автоголом уступил Браге в Лиге Европы

Решающим в матче стал гол в свои ворота от Райана Йейтса

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины присоединился к Александрии

Серебряный призер Премьер-лиги объявил о трансфере 35-летнего Богдана Бутко

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед прощается с опытным хавбеком

Каземиро покинет команду после сезона

5. Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека

Михайличенко вляпался в скандал

6A. ЧЕ по гандболу. Дальше без Украины: таблицы 1-го раунда, кто вышел во 2-й

Для второго этапа турнира сформировано две группы по 6 команд

6B. Украинская команда впервые в сезоне потерпела поражение в Кубке вызова

Эпицентр-Подоляны уступил греческому ПАОК

7A. Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин

Янник одолел Джеймса Дакворта, Новак справился с Франческо Маэстрелли

7B. Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин

В четверг состоялись матчи второго раунда в нижней части турнирной сетки

8. Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира

Виталий в короткой индивидуалке показал 15-й результат

9A. Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону

Татьяна и Тарас Тарасюки провели отличную гонку в Иматре

9B. Сборная Украины завоевала бронзу на юниорском чемпионате Европы по биатлону

Смешанная эстафета принесла украинской команде первую награду

10. От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика

Динамо и Шахтеру его предлагали за €5-7 млн, а в Чехию отпустили за 1,5