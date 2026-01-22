От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика

Это все-таки произошло. 16 января 2026 года «Рух» объявил о продаже одного из своих наиболее талантливых футболистов последних лет – центрбека Богдана Слюбика. Впрочем, «желто-черные» и сам защитник изрядно удивили отечественных болельщиков «направлением» перехода – 21-летний игрок перебрался в «Пардубице», который на момент переезда украинца мог похвастаться лишь тем, что занимал 11-е промежуточное место в турнирной таблице элитарного дивизиона Чехии.

Сумму сделки стороны предпочли не разглашать, однако по данным Transfermarkt, которые коррелируются с рядом других источников, она составила 1,5 миллиона евро. В перспективе «Рух» также сможет рассчитывать на небольшой процент от потенциальной перепродажи Слюбика (поговаривают о 10%).

Учитывая тот факт, что на том таки Transfermarkt оценочная стоимость Слюбика составляет 700 тысяч евро, переезд центрбека в «Пардубице» за 1,5 миллиона может показаться большим трансферным успехом для «Руха», но… Одно очень значительное «но» все-таки не дает оценивать эту сделку исключительно в восторженных тонах для «желто-черных».

Дело в том, что еще в мае 2024-го Богдан Слюбик оказался среди номинантов на премию Golden Boy, которая ежегодно вручается итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту, выступающему в Европе. На тот момент талантливый центрбек «Руха» оказался в когорте 100 лучших молодых талантов, играющих в клубах Старого света. И хотя объективных шансов на итоговое завоевание этой довольно престижной индивидуальной награды у Слюбика не было, однако в целом сам факт появления украинца среди номинантов вызвал большой переполох в «Рухе», футболисты которого в шутку на какое-то время даже начали называть Богдана не иначе как «Золотым мальчиком» (от буквального перевода «Golden Boy»).

Такое внимание к персоне молодого защитника из, давайте говорить прямо, весьма скромного украинского клуба, очевидно, привело и к росту интереса к Слюбику на трансферном рынке. В 2024 году официальные лица «Руха» признавали, что заинтересованность в подписании Богдана проявляют «Бенфика», «Лестер», «Лацио» и «Милан», а чуть позднее СМИ «добавили» в этот список еще несколько весьма интересных команд – например, английский «Брентфорд».

Однако в середине августа 2024-го Слюбик получил мышечную травму, которая оставила его вне футбола почти на три месяца. Вполне возможно, что по этой причине трансфер украинского центрбека в один из европейских клубов тогда так и не состоялся, а в начале 2025-го в прессе уже появились сведения о том, что возможность подписания Слюбика изучает «Динамо». Более того, Богдан даже прибыл в киевскую команду на просмотр, но до полноценной сделки дело так и не дошло.

Поговаривали, что тогда руководство «Динамо» и «Руха» банально не сошлись в цене на футболиста. В столичном клубе рассчитывали попытаться выгодно продать Дениса Попова, а часть от вырученных средств потратить на покупку Слюбика, но в итоге реализовать эту идею у «бело-синих» не вышло, да и «желто-черные», ощутив очевидное затягивание со стороны киевлян вдруг существенно подняли ценник на своего исполнителя.

И здесь стоит вспоминать, что еще весной 2024 года в СМИ писали о том, что собственник «Руха» Григорий Козловский давал четко понять – он готов продать Слюбика в «Динамо» или «Шахтер, которые тогда зондировали почву на предмет покупки центрбека, лишь за феноменальные для внутреннего рынка 7 миллионов евро. Эта сумма действительно резала глаз, учитывая, что Богдан успел дебютировать в УПЛ всего за полтора года до этого и в целом, помимо многочисленных хвалебных отзывов от экспертов, ничем значительным на тот момент похвастаться не мог. В конце концов, даже сейчас, когда Слюбик уже оформил свой трансфер в «Пардубице», его максимальные достижения на международном уровне выглядят крайне скромными – всего 5 матчей за сборную Украины U-19 и 2 матча за сборную Украины U-21. Согласитесь, это вряд ли те высоты, которые позволяют рассчитывать получить от продажи игрока 7 миллионов евро, если только речь не о футболисте из академии «Барселоны» или «Реала».

Не сумев продать Слюбика на пике, «Рух» вскоре осознал – получить желаемое за центрбека он вряд ли сможет. По этой причине, как утверждали в кулуарах, львовяне в какой-то момент вернулись к общению с «Динамо», предложив киевлянам существенный дисконт на покупку Богдана. Фигурировала сумма в 3 миллиона евро плюс процент от перепродажи, но «бело-синие» сочли эту сделку неинтересной для себя, к тому же на позиции центрбека в «Динамо» раскрылся Тарас Михавко, который еще и моложе Слюбика на год.

Что касается «Шахтера», то похоже, что интерес «горняков» к Богдану был не слишком-то и серьезным. В интенсивные торги с «Рухом», как было, например, с Крупским из «Ворсклы», дончане не вступали, да и Козловский в какой-то момент имел отнюдь не самые лучшие отношения с топ-менеджментом «Шахтера», что вряд ли могло поспособствовать договоренности.

Перманентные проблемы со здоровьем также не способствовали росту интереса и цены на Слюбика. В УПЛ-2024/25 Богдан сыграл лишь 15 матчей, а в текущем чемпионате центрбек и вовсе не впечатлял, заставив многих открыто говорить о начавшемся в его развитии регрессе. Даже статистически Слюбик стал выглядеть хуже, чем год или два назад, хотя в 21 он еще обязан был продолжать активно прогрессировать и улучшаться, тем более, что оставался в хорошо знакомой ему среде и команде, пусть и под руководством нового главного тренера.

Как итог: в январе текущего года «Рух», ныне распродающий всех и вся, кого можно считать клубным активом, столкнулся с проблемой отсутствия существенного интереса к Слюбику. Возможность трансфера Богдана в весьма состоятельный в финансовом плане чешский «Пардубице» возникла лишь благодаря агентской работе, а никак не вследствие ярких выступлений центрбека в УПЛ и активной работы по нему со стороны скаутов многих клубов Европы.

О временах, когда Слюбик номинировался на Golden Boy, в начале 2026-го руководству «Руха» пришлось забыть, равно как и о несусветных ценниках в 3, 5 или 7 миллионов евро. Даже трансфер за 1,5 миллиона в Чехию выглядит для нынешнего Слюбика большим авансом, который еще только предстоит оправдать. Откровенно говоря, переезд в «Пардубице» сложно называть уходом на повышение, несмотря на всю амбициозность этого проекта. В конце концов, «Рух» несколько лет назад также излучал колоссальные амбиции, а Козловский мечтал видеть состав сборной Украины сплошь из футболистов своей команды, но… Чем завершились те мечты и разговоры мы все нынче прекрасно видим.

Впрочем, ставить «крест» на карьере Слюбика, очевидно, еще рано. Возможно, именно трансфер в «Пардубице» даст Богдану необходимый толчок для дальнейшего развития. В «Рухе» защитник перестал развиваться и двигаться вперед. Складывалось впечатление, что даже морально Слюбик «скис», и нынешний переезд в Чехию может стать для него пресловутым «глотком свежего воздуха».

Но если же в «Пардубице» Слюбик не станет лидером и ключевым исполнителем команды в обозримой перспективе, то есть все основания полагать, что вскоре о нем очень быстро забудут. В конце концов, сколько таких номинантов на Golden Boy было ранее, которым так и не удалось реализовать выданные авансы. Футбол – это не шоу-бизнес, здесь мало красиво улыбаться, разговаривать и делать себе имидж фактически из воздуха. В этом виде спорта, чтобы быть успешным, необходимо вкалывать на каждой тренировке и доказывать свой класс в каждом матче. И только тогда за тебя будут готовы заплатить 7, а то и гораздо больше миллионов евро…